Morto il mecenate Alfredo Paglione, pochi giorni fa aveva ricevuto la cittadinanza onoraria di Chieti

È morto il mecenate Alfredo Paglione pochi giorni fa aveva ricevuto la che solo pochi giorni fa aveva ricevuto la cittadinanza onoraria di Chieti (consegnata alla sorella Maria).

Paglione aveva 86 anni, era infatti nato a Tornareccio il 3 marzo del 1986, ed era un gallerista e mecenate.

Ma da piccolo si era trasferito a Chieti dove conseguì il diploma al liceo classico “G. B. Vico”.

In seguito si iscrive alla facoltà di Geologia dell'università di Roma e nella capitale conosce e frequenta i futuri coniugi Aligi Sassu e Helenita Olivares. Con il supporto finanziario del cognato Sassu, nel dicembre 1963 apre, a Milano in Piazza della Repubblica 32, la propria galleria d'arte Galleria 32, che sarà un punto di riferimento per la pittura con esposizioni di Attardi, Bailey, Banchieri, Bodini, Bonichi, Calabria, Carroll, Caruso, Cremonini, De Stefano, Falconi, Fontana, Francese, Frangi, Gropper, Grosz, Guccione, Guttuso, Levi, Luino, Manzù, Mariani, Mattioli, Mensa, Migneco, Miller, Mulas, Ortega, Ossola, Petrus, Picasso, Pignatelli, Plattner, Rauschenberg, Sassu, Sherman, Sughi, Vangi, Velasco, Vespignani, Zigaina. La galleria è anche punto di incontro di letterati tra i quali Buzzati, Fabiani, Gatto, Montanelli, Moravia, Prisco, Quasimodo, Sciascia, Ungaretti, Zeri.

Negli ultimi anni Paglione ha iniziato a donare dipinti, sculture, ceramiche della sua collezione privata a diversi musei della propria abruzzesi compresi quelli di Chieti, Tornareccio, Francavilla al Mare e Atessa. Oltre alla recente cittadinanza onoraria, conferita dal consiglio comunale riunito nel teatro Marrucino, è stato anche insignito dall'università degli studi "Gabriele d'Annunzio" dell'Ordine della Minerva.

foto di Piergiorgio Greco