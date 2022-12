Grosso albero cade tra Chieti e San Giovanni Teatino [FOTO e VIDEO]

Un albero di grandi dimensioni è caduto nella serata di oggi, martedì 20 dicembre, in via Chieti, a San Giovanni Teatino. L'esemplare, un pino, è caduto accidentalmente a San Giovanni Alta, confine con Chieti, dove per fortuna non sono stati registrati danni a cose o persone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Chieti e gli agenti della polizia municipale di San Giovanni Teatino, coordinati dal comandante Corrado Tomei: lunghe le operazioni di messa in sicurezza.