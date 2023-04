Si è spenta la scrittrice Ada d'Adamo, era tra i dodici finalisti del Premio Strega

Ada d'Adamo non c'è più. La scrittrice originaria di Ortona si è spenta all'età di 55 anni. Autrice del libro “Come d’Aria”, edito da Elliot, era da poco entrata tra i dodici finalisti del Premio Strega.

"Come d'aria" era il suo romanzo d'esordio, scritto nell'arco di anni, e pubblicato a gennaio 2023: parla di una madre che racconta alla figlia disabile la scoperta della malattia.

D'Adamo aveva scritto vari saggi sul teatro e sulla danza contemporanea ed era esperta di libri per l'infanzia.

La scomparsa dell'autrice è stata comunicata dalla casa editrice Elliot:

"Siamo molto addolorati per la scomparsa della scrittrice Ada d'Adamo, che da pochi mesi aveva pubblicato con noi il suo meraviglioso "Come d'aria". È difficile trovare le parole giuste, ci stringiamo forte ad Alfredo e a Daria, e a tutte le persone a lei care. «Finirò col disciogliermi in te? Sono Ada. Sarò D'aria...»

"La morte di Ada D’Adamo ci rattrista profondamente. Non c’è stato il tempo di conoscerla, eppure l’abbiamo amata grazie al suo libro. Nel presentare al pubblico «Come d’aria» Elena Stancanelli, che lo ha proposto al Premio Strega, ha detto che «incontrare questa storia è un dono». Ecco, è una consolazione sapere che le parole della scrittrice potranno continuare a raggiungere i suoi lettori. Ai suoi cari va l’abbraccio commosso di tutto il Comitato direttivo del premio. Come da regolamento, il romanzo 'Come d'aria' resta in gara per la LXXVII edizione" il messaggio della direzione del Premio Strega 2023.

Anche la presidente dei Premi Internazionali Flaiano, Carla Tiboni, ha rivolto un pensiero all'autrice, malata da tempo. "Di Ada D’Adamo restano molte cose, l’amore, il dolore, il rifiuto e l’accettazione per come fosse cambiata la propria vita, ma soprattutto la magia dei sentimenti che insieme alla figlia era riuscita a costruire. La parola disabilità nel suo libro scompare, sostituita dalla normalità che non va mai distinta. Non ci sono abili e disabili. Ci sono le persone. Ha scritto Ada nel suo libro: il mio corpo sperimenta, seppur in misura ridotta, i limiti del tuo. Prima li conoscevo, li sentivo, li toccavo attraverso te; poi ho incominciato via via ad incorporarli.I Premi Flaiano saranno sempre grati ad Ada d’Adamo di averli scelti per la presentazione del suo libro in Abruzzo".

"L'Abruzzo perde anche la scrittrice Ada D'Adamo, tra i finalisti del Premio Strega di quest'anno. Porgendo il cordoglio mio personale e dell'intera giunta regionale al marito e alla figlia, terremo stretta questa sua opera come ricordo e testimonianza". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.