Accoltella il padre al culmine di una lite e lo uccide: nuovo episodio di violenza a Teramo

Nuovo episodio di violenza in famiglia in Abruzzo dove un uomo è stato accoltellato a morte in casa. La vittima, di 83 anni, è deceduta la scorsa notte in ospedale a Teramo per le gravi ferite riportate.

Poche ore prima l'anziano sarebbe stato accoltellato dal figlio al culmine di una lite. Gravissime le ferite riportate dall'uomo, che nella notte è morto.

Il figlio, un uomo di 49 anni, è stato arrestato dai carabinieri. In queste ore gli inquirenti coordinati dal pm della Procura di Teramo stanno ricostruendo quanto accaduto nella serata di ieri.