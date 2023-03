Mutui in Abruzzo: a Chieti chiesti in media 123mila euro

L’importo medio richiesto per i mutui per l’acquisto della prima casa in provincia di Chieti è di 123.153 euro. Si tratta del secondo valore più alto rilevato in Abruzzo.

In tutta la regione gli aspiranti mutuari hanno cercato di ottenere un importo medio di 118.859 euro, in calo del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

La richiesta di importo medio in Italia è di 141.779 euro.

Per far fronte ai rincari dei tassi, gli abruzzesi hanno con mutui a tasso variabile stanno cercando soluzioni diverse. Ecco perché è stato registrato un altro numero di utenti richiedenti di surroghe. Queste nei primi due mesi del 2023 hanno rappresentato il 12% del totale delle domande di finanziamento.

Sul fronte dei tassi, invece, si registrano condizioni meno favorevoli rispetto al passato sia per i fissi sia per i variabili e oggi, ad esempio, secondo le simulazioni effettuate dal comparatore un mutuo medio a tasso fisso può costare fino a 36mila euro in più.