Compravendite e affitti a Chieti: la situazione del primo trimestre 2022

Il mercato immobiliare in Abruzzo risulta piuttosto stabile nel primo trimestre 2022 dal punto di vista delle compravendite e in ripresa sul fronte locazioni.

Chi vuole comprare casa in Abruzzo deve investire, in media, 1407 euro al metro quadro. Per quanto riguarda gli affitti, i prezzi risultano in aumento del 2,2%. Ma vediamo la situazione a Chieti e in provincia.

Per quanto riguarda le compravendite a Chieti si registra l’aumento più consistente, con un +2,1% anche se lo stock di abitazioni disponibili in vendita non è altissimo. Questo è persino diminuito in città di 7 punti e mezzo percentuali. In controtendenza solo la provincia di Chieti che invece continua ad accumulare immobili invenduti (+8,1%). I prezzi degli affitti a Chieti sono poi notevolmente calati (-3,5%).