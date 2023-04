Chieti è tra le città italiane più economiche per comprare un trilocale

Il portale Casa.it ha realizzato, secondo i dati registrati sulla piattaforma, una nuova analisi su quelle che sono le città più care e quelle più economiche per quanto riguarda l’acquisto di una casa. Nello specifico della tipologia trilocale. L’analisi è stata condotta sui prezzi medi dei trilocali in vendita nei capoluoghi italiani ad aprile 2023.

Il capoluogo più costoso per comprare un trilocale è Milano, quello più economico Biella, ma anche Chieti è “low cost”, ma vediamo nel dettaglio la situazione dello Stivale.

I trilocali si confermano la tipologia di appartamento più cercata dalle persone che intendono acquistare casa oggi in Italia, nonostante nei capoluoghi di provincia i prezzi di vendita di questo tipo di appartamenti siano cresciuti del +12% in due anni, secondo l’analisi di Casa.it che ha preso in considerazione i prezzi medi dei trilocali in vendita ad aprile 2023 nei capoluoghi italiani.

I 10 capoluoghi più costosi sono Milano con un prezzo medio di oltre 516.000€ e un prezzo al metro quadro di 5.240€, Bolzano e Monza, rispettivamente al primo, secondo e terzo posto. La classifica è completata da Verona, Firenze, Como, Bologna, Roma, Venezia e Trento.

In Abruzzo abbiamo una delle città che, sul fronte dell’acquisto di un trilocale, si colloca tra le più economiche. Si tratta proprio di Chieti con un prezzo medio di 90.000€ e un prezzo al metro quadro di 1.065€.

La città in cui costa meno comprare un trilocale è Biella, dove il prezzo medio di vendita è di 64.000€ con un prezzo al metro quadro di 834€. È seguita da Carbonia, Alessandria, Vibo Valentia, Caltanissetta, Asti, Belluno, Terni. Trapani e, infine, Chieti.