Check up gratuiti a Casoli in occasione delle giornate “Wellness per tutti”

Si terranno il 18 e il 19 novembre le giornate “Wellness per tutti” a Casoli, durante le quali saranno offerte visite gratuite per la popolazione over 65 e per i minori. L’evento è promosso nell’ambito del progetto “L’altro e noi - Tra memoria, presente e futuro” di cui è capofila l’Associazione “Articolo 3” Odv di Pescara.

I controlli si terranno venerdì e sabato prossimi, 18 e 19 novembre, dalle ore 9 alle 13 per gli over 65 e dalle ore 15 alle 19 per i minori nella sede dell’Avis comunale, in corso Umberto I 149 e verranno effettuati solo su prenotazione chiamando il numero 388.8614188.

“La nostra équipe eseguirà una serie di esami per verificare lo stato di salute dei pazienti - spiega Antonella Allegrino, presidente dell’associazione – Gli over 65 potranno sottoporsi alla misurazione della pressione arteriosa, della saturazione e a un controllo nutrizionale. Ci sarà anche un’attività di verifica del benessere psicologico con la compilazione di un test post Covid. Per i minori, saranno disponibili controlli nutrizionali e posturali e, anche per loro, un questionario sugli effetti della pandemia. Sono esami che eseguiamo gratuitamente per intercettare i bisogni delle famiglie e degli anziani e abbreviare i tempi per eseguire una visita medica. L’iniziativa verrà riproposta il 25 novembre a Gessopalena e il 26 a Torricella Peligna”.

“Ben vengano queste attività che avvicinano il volontariato alla popolazione – sottolinea Antonio Salino, presidente dell’Avis di Casoli – Sono iniziative utilissime per promuovere il benessere di anziani e ragazzi e per evitare spostamenti in altri territori per le visite mediche. L’Avis collabora al progetto ‘L’altro e noi’ che ritiene di grande validità e impatto sociale per il territorio sia perché propone attività di carattere sanitario sia perché facilità lo scambio generazionale tra over 65 e giovani, fondamentale per preservare la memoria di una comunità.”

Il progetto “L’altro e noi” è stato ideato ed è coordinato dall’Associazione “Articolo 3” Odv di Pescara (capofila) che ha come partner le Avis di Casoli, Gessopalena e Torricella Peligna e come collaboratori i tre Comuni e gli istituti scolastici “De Petra” e “Algeri Marino” di Casoli.

Il territorio interessato dalle azioni è nella provincia di Chieti.

Il progetto è finanziato dal Ministero delle Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo.