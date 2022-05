I 10 benefici della luce solare, che non dobbiamo sottovalutare

La luce solare, che nasce con la formazione dell’universo, fa bene sotto molteplici punti di vista. Gioca, infatti, un ruolo vitale nella cultura, nell’arte, nella scienza e nell’istruzione ma anche nello sviluppo sostenibile. Inoltre i suoi benefici si estendono alla sfera economica e psico-fisica.

Luce e vitamina D

L’esposizione alla luce naturale aiuta l’organismo a produrre maggiori quantità di vitamina D, risorsa chiave per combattere ansia, depressione, diabete e dolore cronico, migliora i ritmi circadiani e la qualità del sonno e migliora la produttività. È, infatti, consigliata anche ai neonati, oltreché ai bambini.

Uno studio della Northwestern Medicine and the University of Illinois ha dimostrato come i lavoratori che hanno le proprie postazioni di lavoro vicine alle finestre ricevano il 176% in più di esposizione alla luce solare e ciò si traduce, la notte, in un guadagno di 46 minuti di sonno extra. Benefici che, sulla base di un recente studio della Cornell University, hanno effetti anche sugli occhi, con una riduzione del 51% dell’affaticamento e sulla testa (-63% nell’incidenza dell’emicrania), con conseguente diminuzione nel numero delle ore e dei congedi di malattia dei dipendenti.

I benefici della luce dal punto di vista economico-produttivo

La luce, infatti, secondo uno studio della Pacific Gas & Electric, influisce direttamente sulle vendite delle grandi catene di negozi, incrementandole fino al 40% rispetto a quei negozi poco o per nulla esposti alla luce naturale.

Inoltre la luce naturale consente di abbattere i costi delle bollette elettriche.

Luce e progettazione urbanistica

La luce è importante per la progettazione urbanistica cambiando in funzione della latitudine.

L’illuminazione naturale può modificare la percezione degli spazi di socialità delle nostre città: “Lo spazio ha una volumetria e una dimensione fisica, ma la qualità e la percezione che ne abbiamo è data anche dalla combinazione di luce, suono e tempo – spiega Marcello Arosio, art director del Kernel Festival, uno dei più importanti multimedia light art festival italiani – La creazione di nuove relazioni tra di loro offre una nuova consapevolezza: ci sono degli spazi pubblici urbani che attraversiamo quotidianamente senza prestare più attenzione alla loro qualità, e illuminarli in maniera artistica, può trasformarli e riportarli in primo piano. Con la luce artificiale possiamo trasformare in un luogo meraviglioso anche il parcheggio di un supermercato”.

10 benefici della luce

Secondo numerosi studi ed esperti sono almeno 10 i benefici della luce solare.