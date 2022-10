L'Asd Magic Basket Chieti riapre la palestra nel cuore della città

L'Asd Magic Basket Chieti presenta il suo nuovo progetto Magic Space, nuova palestra in via Mater Domini. Nata per offrire alla città sia nuova palestra con sala corsi e pesi che un nuovo campo di basket, la Magic Space è stata presentata nei giorni scorsi con una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco di Chieti Diego Ferrara, l'assessore allo sport Manuel Pantalone e il presidente della FIP Abruzzo Francesco di Girolamo.

La struttura, sita in Via Materdomini 59 in Chieti, è stata completamente messa a nuovo e si propone come un "magico spazio" per la città di Chieti dove sport e socialità si fondono.