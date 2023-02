Giornata Mondiale dei Legumi 2023: i presidi in Abruzzo

Il 10 febbraio si celebra la giornata mondiale dei legumi e in questa occasione la Fao cerca di sensibilizzare l’intera popolazione sulla loro importanza. Lenticchie, ceci, fagioli. piselli, fave, cicerchie e lupini sono una delle fonti proteiche più sostenibili del pianeta: contribuiscono a promuovere la biodiversità, a rendere più fertile il suolo e a ridurne l’erosione.

E per la giornata mondiale dei legumi in oltre 150 ristoranti e pizzerie dal nord al sud della Penisola i legumi diventano protagonisti dei menù.

Dopo il successo della prima edizione, Aggiungi un legume a tavola torna ancora una volta. È l’iniziativa lanciata dall’associazione della Chiocciola e dalla sua rete giovani per celebrare la giornata mondiale dei legumi, insieme ai cuochi dell’Alleanza Slow Food.

Il tema scelto per l’edizione 2023 dalla Fao è "Legumi: per un futuro sostenibile" per ricordarci l’importanza fondamentale che questi hanno, per la nostra salute e per quella del pianeta.

Ogni regione ha il suo piatto a base di legumi. In Abruzzo i protagonisti sono:

lenticchie di Santo Stefano di Sessanio

fagioli di Paganico

ceci di Navelli

fagiolo tondino del Tavo

Di seguito piatti e locali che parteciperanno all’iniziativa Aggiungi un legume a Tavola in Abruzzo: