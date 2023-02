Dirottato il volo proveniente da Londra per la nebbia sull'aeroporto d'Abruzzo

Il volo proveniente da Londra Stansted operato dalla compagnia irlandese Ryanair e diretto all'aeroporto d'Abruzzo oggi, martedì 21 febbraio, è stato dirottato a causa della nebbia.

L'aereo è infatti rimasto in attesa per un po' di tempo sullo specchio di mare antistante la nostra regione per poi essere deviato per l'impossibilità di atterrare.

Il volo è stato così mandato verso lo scalo di Roma Fiumicino dove è atterrato dopo le ore 10.

I passeggeri sono stati riaccompagnati a Pescara con gli autobus mentre l'aereo è ripartito vuoto e decollerà, in ritardo, dall'aeroporto d'Abruzzo per tornare verso l'Inghilterra.

Come già accaduto a cavallo tra il 2022 e il 2023, il problema è il sistema di atterraggio strumentale basico presente nell'aeroporto d'Abruzzo che non consente l'avvicinamento in sicurezza alla pista in caso di scarsa visibilità come si è verificato nella mattinata odierna. Invece nessun problema per il volo Pescara-Linate partito regolarmente poco dopo le ore 6 e per il volo proveniente da Tirana che è atterrato in orario.