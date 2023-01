Voli dirottati o cancellati per nebbia, l'esperto spiega i diritti dei passeggeri

Dopo che sono stati diversi i voli cancellati e dirottati in partenza/arrivo nell’aeroporto d'Abruzzo l'esperto, l'avvocato Edno Gargano, spiega quali siano i diritti dei passeggeri in questi casi.

Come noto, in questi ultimi giorni sono stati diversi i voli cancellati e dirottati a causa della nebbia persistente che sta colpendo le nostre zone.

Tale fenomeno infatti impedisce il regolare decollo/atterraggio del velivolo per via della scarsa visibilità in base al sistema strumentale di atterraggio di cui dispone lo scalo aeroportuale nostrano.

Ma cosa succede in questi casi? A cosa hanno diritto i passeggeri che subiscono tale disservizio?

«Nei casi di volo cancellato ma anche di ritardo superiore alle 3 ore, il passeggero è tutelato dal regolamento (Ce) 261/04 che prevede il riconoscimento di un risarcimento per il disservizio subito», spiega Gargano, «tale indennizzo viene anche chiamato con il termine di “compensazione pecuniaria” ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (Ce) 261/04 e può variare da 250 a 600 euro in base alla tratta percorsa. Tuttavia, bisogna tenere in considerazione che durante la stagione invernale, disservizi aerei di questo tipo sono spesso causati dal maltempo. Come ad esempio: banchi di nebbia ma anche un’abbondante nevicata o del forte vento. Dunque nei casi dei voli che sono stati cancellati o dirottati a causa della nebbia, purtroppo il passeggero non avrà la possibilità di esercitare il proprio diritto a ottenere la compensazione pecuniaria per il disservizio subito poiché tali eventi (come la nebbia) sono considerati “circostanze eccezionali” ed esonerano il vettore dalla responsabilità di risarcire il passeggero. Al viaggiatore è comunque dovuto il rimborso riguardante il prezzo del biglietto pagato o la riprotezione gratuita sul primo volo disponibile, oltre l’assistenza che consiste nel ricevere pasti e bevande in congruità con l’attesa e l’eventuale pernottamento in hotel per quei passeggeri rimasti a terra che dovevano tornare a casa».