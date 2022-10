Sciopero dei controllori: ecco i voli cancellati all'aeroporto d'Abruzzo

Voli cancellati all'aeroporto d'Abruzzo oggi, venerdì 21 ottobre, a causa dello sciopero indetto dai controllori di volo dell'Enav.

Non sono decollati o non decolleranno nel corso della giornata i voli della Ryanair per Bergamo (sia quello mattutino che serale), Dusseldorf e Londra, e il volo di Alitalia per Milano Linate.

Partito invece regolarmente il volo della Ryanair per Praga e resta programmato il collegamento con Torino sempre di Ryanair.

A motivare lo sciopero è la contrarietà degli assistenti di volo dello scalo abruzzese al trasferimento forzato nell'aeroporto di Brindisi. A sostituire i lavoratori della torre di controllo saranno infatti sensori e telecamere gestiti da remoto da altri scali aeroportuali.

IlPescara riporta alcuni consigli utili dell'avvocato Edno Gargano, per i passeggeri rimasti a terra: