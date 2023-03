L'ambasciatrice del Lussemburgo Pranchère Tomassini in visita a Chieti

In mattinata il sindaco Diego Ferrara con l?assessore alle Politiche comunitarie Chiara Zappalorto e il capo segreteria Maurizio Di Nicola, ha accolto in Comune l?ambasciatrice Michèle Pranchère Tomassini, rappresentante permanente del Granducato di Lussemburgo e anche presso Fao, Ifad e Pam.

L?ambasciatrice è in Abruzzo in occasione dell?arrivo del primo volo all?aeroporto d?Abruzzo della compagnia Luxair.

?Siamo lieti della visita dell?ambasciatrice con la quale è nata subito una grande empatia ? commentano il sindaco e l?assessore Zappalorto ? Conosceva già la nostra città, grazie al concorso nazionale Sinestetica, che si tiene qui a Chieti, a cura di Luigi Colagreco. Abbiamo deciso di costruire insieme un itinerario per i tanti lussemburghesi che verranno in Abruzzo grazie a questo volo, affinché possano scoprire anche Chieti, i suoi musei, la sua storia, i luoghi della cultura insieme a tutta la bellezza della nostra regione. Abbiamo tanti punti in comune, uno fondamentale è la voglia di fare sinergia in nome della cultura e della reciproca conoscenza e lo faremo da subito?.

E dopo la visita in municipio, l'ambasciatrice ha incontrato il direttore del Centro di Poesia e altri Linguaggi di Chieti Luigi Colagreco, con il quale ha avuto un colloquio cordiale prima dell'appuntamento in aeroporto.

Nella foto, scattata al Gran Caffè Vittoria, l'ambasciatrice è in compagnia di Colagreco e di Marco Cecconi, sostenitore del Centro di Poesia.

Il legame di amicizia con il Centro di Poesia e altri Linguaggi è nato in occasione di una cena in onore del poeta Jean Portante, tenutasi lo scorso febbraio, a Roma, nella residenza privata dell'ambasciata di Lussemburgo. Jean Portante, poeta e scrittore di fama internazionale lussemburghese, originario di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila), è membro e promotore del Centro di Poesia teatino.