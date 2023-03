Il direttore marittimo di Pescara Giovannone in visita alla capitaneria di porto di Ortona e alle principali istituzioni del territorio

Visita istituzionale del direttore marittimo di Pescara, il capitano di vascello Fabrizio Giovannone, alla capitaneria di porto di Ortona e il suo retroterra.

Il direttore marittimo, accompagnato dal comandante del porto di Ortona, capitano di fregata Francesco Scala, ha iniziato la sua agenda di incontri con la visita di cortesia alla prefettura di Chieti per il saluto al prefetto Mario Della Cioppa. Nel corso dell’incontro, sono state illustrate le attività che quotidianamente la guardia costiera effettua per consentire il regolare e sicuro svolgimento dei traffici marittimi e la salvaguardia della vita in mare, in considerazione anche del recente sbarco di migranti che ha interessato il porto di Ortona. Il prefetto Della Cioppa ha ringraziato il direttore marittimo di Pescara per la visita e ha evidenziato, ancora una volta, l’importanza del ruolo della guardia costiera nei vari contesti che la coinvolgono, manifestando la propria gratitudine per tutto quanto viene messo in campo per la sicurezza del mare e della collettività.

A seguire, al palazzo di giustizia di Chieti, l’incontro con il presidente del tribunale Guido Campli, nel corso del quale sono stati rimarcati sia la centralità che la guardia costiera riveste nella complessa dinamica degli interessi marittimi, sia il costante e competente controllo del territorio e la sinergica collaborazione con gli esponenti istituzionali della realtà locale.

Le visite istituzionali sono proseguite nella città di Ortona, dove il direttore marittimo ha incontrato il primo cittadino Leo Castiglione. Anche in tale circostanza, è stata espressa l’assoluta vicinanza e disponibilità del personale della capitaneria di porto nei riguardi di uno dei più importanti comuni costieri dell’Abruzzo per tradizioni e cultura marinara, approfondendo altresì le tematiche legate alle caratteristiche del porto, delle peculiarità del territorio e delle principali questioni tecnico-amministrative trattate dall’autorità marittima ortonese.

Successivamente, il direttore marittimo si è intrattenuto con il vescovo della diocesi di Lanciano-Ortona, monsignor Emidio Cipollone, per un colloquio riservato.

Al termine delle visite istituzionali, il direttore marittimo si è recato nella sede della capitaneria di porto di Ortona, dove è stato accolto con le dovute forme militari dal capo del compartimento marittimo di Ortona e da tutto il personale dipendente. Nel corso della sua presenza in capitaneria di porto, il capitano di vascello Giovannone ha incontrato in assemblea una rappresentanza del personale militare in forza al comando di Ortona, esprimendo parole di vivo apprezzamento per la passione, l’impegno e la perseveranza che viene riposta nell’assolvimento degli incarichi istituzionali.

La giornata si è conclusa con l’incontro del “cluster marittimo” ortonese, nel corso del quale è stato confermato il supporto e la piena disponibilità da parte dell’autorità marittima nella ricerca di soluzioni comuni all’interno di tutto il territorio portuale per la sicurezza della navigazione.

Per il direttore marittimo di Pescara si è trattato di un ritorno alle origini, essendo già stato in passato, dal 2012 al 2014, proprio comandante della capitaneria di porto di Ortona.