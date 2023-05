Lucio Aimasso è il vincitore del concorso letterario internazionale "Scribo" per racconti inediti, la cerimonia di premiazione a Lanciano

Lucio AImasso di Guarene (Cuneo) è il vincitore della quarta edizione del premio letterario internazionale "Scribo" per racconti inediti. La premiazione è in programma venerdì (26 maggio), alle ore 18.30, a Lanciano, nel salone d'onore Benito Lanci della ex Casa di conversazione.

Il concorso, ideato e organizzato dall'agenzia di servizi editoriali, scrittura e ufficio stampa Scribo, ha visto in questa edizione la partecipazione di 165 racconti provenienti da ogni parte d’Italia. La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Lanciano e fa parte del calendario delle iniziative del Mese della Cultura; è inserita anche nella Campagna Nazionale “Il Maggio dei Libri” 2023.

L’evento sarà condotto dalle giornaliste Giuseppina Fazio e Nicoletta Fazio, dell'agenzia Scribo.

Oltre ad Aimasso, primo classificato con il racconto "Il ritorno dell'onda", sarà premiato Sabrino De Bari di Molfetta (Bari), che si è aggiudicato il secondo posto con "I cieli di gennaio" e, terzo, Fabrizio Giannandrea di Chieti, residente a Roma, con il racconto "Seiperotto".

Nel corso della cerimonia, sarà tributato un omaggio fuori concorso, al poeta, scrittore e intellettuale abruzzese Giuseppe Rosato, a cui verrà conferito il Premio alla Carriera "per la sua luminosa, profonda, prolifica attività letteraria sia in lingua italiana che in dialetto".

Lucio Aimasso ha lavorato in Africa per anni come cooperante. Attualmente insegna Comunicazione e Orientamento in una scuola professionale. Ha pubblicato tre romanzi (Vite senza vento, La notte in cui suonò Sven Vath e Ridere). Suoi racconti sono stati pubblicati sulle riviste Cadillac e Carie.

Sabino De Bari è laureato in Lettere Moderne con una tesi in Letteratura comparata sull’analisi e il confronto delle opere di Paul Éluard e Sandro Penna in relazione al tema della felicità. Ha scritto numerosi racconti, molti dei quali pubblicati sulla rivista letteraria Inchiostro. Ha dato alle stampe le sillogi poetiche Esterno pioggia e Altri luoghi. A settembre 2023 sarà pubblicato il suo primo romanzo, Partitura per pioggia. Ha ottenuti diversi riconoscimenti in numerosi concorsi letterari.

Fabrizio Giannandrea è nato a Chieti nel 1973 e lavora a Roma come medico. Si considera un outsider dell’arte della narrazione, quasi come il personaggio “Seiperotto” del suo racconto, dividendosi sin da piccolo tra la passione per la scienza e la voglia di scrivere. Nella sua valigetta non mancano mai un quaderno e una penna, trova spesso ispirazione muovendosi in metropolitana e fa parte di un gruppo di lettura teatrale. Collabora assiduamente come autore alla Rivista Semestrale del Centro Studi Psiche Arte e Società e ha pubblicato con diverse case editrici saggi e racconti, conseguendo anche alcuni riconoscimenti per le sue opere di poesia.

I finalisti sono: Gabriele Andreani (Pesaro) con “Nero schizzato; Paolo Borsoni (Ancona) con “Il destino”; Stefano Carnicelli (L’Aquila) con “Mind the gap”; Maurizio Lozzi (Ceccano) con “Stesso sangue”; Alessandra Melloni (Torino) con “Maya à la poupée”; Gianni Pennesi (Corridonia) con “Scomparire nella notte”; Francesca Savina (Leverano) con “I quaderni di Èmile”.

Vincitori delle menzioni speciali sono: “Le anime del Purgatorio” di Danilo Cannizzaro (Santa Croce Camerina); “Gradini d’amore” di Tatiana Foschini e Mariarosa Rao (Milano); “La leggenda del Monte Santu Padre” di Micaela Mele (Imola); “All’Ideal bar, dintorni e altre storie” di Paolo Massimo Rossi (Mozzagrogna); “Invisibile” di Luigino Vador (San Quirino).

Infine, sono state attribuite segnalazioni a: “Beethoven silence” di Claudio Battista (Pescara); “Testa o croce” di Cinzia Corneli (Corciano); “Il funerale” di Gigliola D’Antonio (Lanciano); “Jamie” di Giulia De Sensi (Lamezia Terme); “Vecchia solitudine” di Silvio Di Fabio (San Salvo); “Per sempre” di Modesto Lanci (Chieti); “Polvere di marmo” di Marinella Miconi (Arona); “Libri da divorare” di Gisella Paccoi (Roma); “La telefonata” di Chiara Perego (Mandello del Lario); “Il papavero neurologico” di Luciana Vasile (Roma); “Dieci giorni” di Giusi Zulli Marcucci (Atessa).

In questa quarta edizione la giuria del Premio è stata composta, oltre che da Giuseppina Fazio e Nicoletta Fazio dell’agenzia Scribo, da Silvia Aonzo, Giovanni Balcet, Michele Del Monte, Sandro de Nobile, Sergio Di Diodoro, Gabriella Persiani, Raffaella Rodilosso D’Agata e Maria Rollo.

“Siamo felici che la cerimonia di premiazione possa svolgersi, dopo due anni di sospensione, di nuovo in presenza, ed è una grande soddisfazione che sia Lanciano, la nostra città, a ospitarla” affermano le titolari di Scribo. “Un grazie sentito, oltre che doveroso, va ai nostri sponsor, sensibili, acuti e lungimiranti, veri fautori della manifestazione. Un premio letterario, così come ogni altra iniziativa culturale, può crescere solo se il territorio, il tessuto sociale, lo abbraccia, ne comprende l'importanza e lo sostiene”.