I vincitori della 20esima edizione del Premio Rocky Marciano di Ripa Teatina

La nuova edizione del Festival Premio Rocky Marciano a Ripa Teatina sta per entrare nel vivo. Dal 17 al 20 luglio il Borgo dei Campioni torna a raccontare storie eccezionali con tanti ospiti di livello assoluto e grandi appuntamenti.

La serata finale, come da tradizione, è dedicata al Premio Rocky Marciano, che in questo 2024 festeggia il suo ventennale. Presso l'Antico Convento Francescano in Ripa, in una serata condotta dal giornalista Enrico Giancarli (Rete 8 – Sky Sport), con il direttore artistico del Festival Dario Ricci (Radio24) insieme alle autorità cittadine a fare gli onori di casa, i migliori protagonisti della stagione saranno insigniti del prestigiosissimo riconoscimento dedicato all'imbattuto campione del mondo dei pesi massimi.

E ci sarà anche l'altro campione del mondo ripese, quel Rocky Mattioli che ha bisogno di ben poche presentazioni. Quest’anno, il premio allo sportivo abruzzese dell’anno e quello al pugile abruzzese dell’anno andranno a Jasmine Di Felice, fresca di vittoria del titolo italiano Superpiuma conquistato proprio in Abruzzo (a Pescara). Premi alla carriera saranno attribuiti all’ex calciatore Luigi Di Biagio, al pugile Emanuele Blandamura e al marciatore Giovanni De Benedictis, il premio rivelazione dell’anno al pugile Jonathan Kogasso, premio a bordo ring al maestro Maestro Enzo Gigliotti, premio alla carriera giornalistica a Carlo Paris (ex direttore di RAI Sport), premio alla squadra abruzzese maschile dell’anno all’Aquila Rugby, premio alla squadra abruzzese femminile dell’anno all’A.S.D. Altino Volley, premio alla promessa abruzzese dell’anno alla ciclista Gaia Realini, premio allo sportivo abruzzese alla carriera ad Angelo Pompeo e poi menzione speciale a Nando D’Agostino, all’ASD Ripa Teatina 2023 e al giornalista Giuseppe Rendine, presente al Premio Rocky Marciano sin dalla prima edizione e dunque da 20 anni.