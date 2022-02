"Sta 'bbone Rocche, sta 'bbone tutta la rocche": il proverbio abruzzese più famoso diventa una domanda dell'Eredità

Non è la prima volta che nel preserata di Rai Uno, durante la trasmissione "L'eredità", condotta da Flavio Insinna, fa capolino il dialetto abruzzese. Ma nella puntata in onda ieri sera, è comparso quello che è forse il proverbio più abruzzese di tutti.

Per chi vive in Abruzzo, è impossibile non averlo mai detto, o almeno sentito: "Sta 'bbone Rocche, sta 'bbone tutta la rocche". Come ogni abruzzese sa, letteralmente si intende che "Sta bene Rocco, sta bene tutta la rocca": è detto solitamente di qualcuno egoista, che non pensa agli altri, ma solo a se stesso.

Ed Enrico, il concorrente del programma Rai, sebbene nato lontano dall'Abruzzo, ha indovinato al primo colpo il significato di un modo di dire ormai diventato di fama nazionale.