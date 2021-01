VIDEO e FOTO- Su La7 arrosticini in padella con burro ed erbe: scoppia la "rivolta" social

Se c'è una cosa su cui tutti gli abruzzesi delle quattro province sono d'accordo, è una: gli arrosticini, cibo simbolo della regione dalla "paternità" contesa, sono intoccabili e si possono preparare solo con fornacella e carbone.

Ma, a cadenza regolare, c'è chi non rispetta il purismo abruzzese e tenta di reinventare l'arrosticino con cotture e abbinamenti che ai locali sembrano quasi sacrileghi.

Proprio per questo, sui social è scoppiata una rivolta dopo la puntata di oggi (domenica 10 gennaio) della trasmissione L'ingrediente perfetto, condotta su La7 da Roberta Capua.

Dopo il servizio in cui un macellaio abruzzese raccontava la produzione delle "rostelle" e mostrava come vanno cucinate, la conduttrice partenopea ha proposto ai telespettatori un modo a dir poco alternativo per preparare gli arrosticini, abbinati a polenta e carciofi fritti, cucinati in padella con burro fuso ed erbe aromatiche.

La ricetta degli "Arrosticini profumati alle erbe con polenta e carciofi croccanti" non è passata inosservata e in breve tempo il video è diventato virale, scatenando i commenti - alcuni troppo sopra le righe e offensivi - di chi apprezza l'arrosticino come viene preparato da decenni.

Il video della puntata di oggi (dal minuto 18 la ricetta degli arrosticini rivisitati).