Vertenza La Panoramica, l'azienda replica: "Contro-pacco di Natale da parte dei sindacati"

È arrivata la replica dell'azienda La Panoramica che gestisce il trasporto pubblico nel Comune di Chieti. Dopo l'incontro dello scorso giovedì i sindacati avevano attaccato l'azienda per aver "tagliato 300 euro agli autisti dalla busta paga di dicembre". Le accuse dei sindacati Cgil, Cisl, Cisal e Ugl erano state estese anche al Comune tanto che il sindaco Ferrara il giorno seguente aveva replicato alle organizzazioni dei lavoratori.

Nel corso dello scorso incontro l'azienda specifica che "bisognava procedere all’esame delle rispettive proposte per l’incremento della produttività da inserire come elemento per irrobustire la nostra piattaforma per il rinnovo del contratto di secondo livello, già presentata da circa due mesi, contenente oltre 150 euro mensili dei circa 300 euro scaduti il 31 ottobre 2020. Con nostra grande sorpresa - si legge nella nota de La Panoramica - alla nostra formale proposta di aumento della produttività (riduzione di due turni) che avrebbe aggiunto ai predetti 150 euro un ulteriore importo di 60 euro euro mensili, le organizzazioni sindacali non hanno presentato alcuna proposta e hanno, invece, respinto la nostra proposta come 'irricevibile' in quanto i turni, a loro avviso, sono incomprimibili, ma di contro hanno confermato una posizione di irrinunciabilità al salario aziendale da noi disdettato, nonostante la pacifica perdita contributiva regionale in capo all'azienda di 500 mila euro annuali, già a partire dal 2016 e la cui la vicenda giudiziaria, da noi attivata dal 2017, non avrà alcun esito prima della fine del prossimo anno".

In sintesi, secondo La Panoramica, le organizzazioni sindacali "dopo essersi dichiarate disponibili ad aprire una regolare trattativa sindacale mettendo sul tavolo le loro proposte e chiedendo a noi di aggiungere le nostre (cfr. verbale di riunione dell’11/11/2020), hanno virato a 180 gradi non presentando alcuna proposta e respingendo la nostra. In gergo calcistico si può dire che hanno buttato la palla fuori dal campo".

Sull'accusa dei sindacati sul taglio di 300 euro come "pacco di natale" l'azienda replica: "ci sembra più corretto parlare di 'Contro-Pacco' di Natale dei sindacati che lasciano nel piatto l’equivalente del 70% delle scadute indennità di secondo livello a tutto danno dei lavoratori".

Infine La Panoramica precisa la situazione dell'azienda nei confronti della Regione: