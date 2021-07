"Aumento dei positivi senza saturazione degli ospedali: è importante continuare la campagna vaccinale"

"Al momento, come è emerso anche nel corso della riunione dell'Unità di crisi regionale di venerdì pomeriggio, l'andamento della pandemia in Abruzzo è sotto controllo: l'aumento nominale dei positivi, infatti, non ha comportato una maggiore saturazione dei posti letto ospedalieri, che anzi continua a diminuire quotidianamente".

Lo ha detto all'agenzia Adnkronos l'assessore regionale alla Salute dell'Abruzzo, Nicoletta Verì.

"La priorità del governo regionale - prosegue - resta quella di non rallentare la campagna di vaccinazione, che prosegue regolarmente nel rispetto degli obiettivi settimanali previsti per l'Abruzzo dalla Struttura commissariale nazionale. Contemporaneamente abbiamo chiesto alle Asl di intensificare ancora di più il contact tracing".

"Le preoccupazioni su una eventuale recrudescenza dei contagi - aggiunge - sono soprattutto legate a nuove varianti che dovessero emergere e delle quali attualmente non conosciamo la pericolosità. Di qui l'invito a continuare la vaccinazione e mantenere massima attenzione nel rispetto delle norme di prevenzione che ormai conosciamo tutti".