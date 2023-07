Presentato a Vasto il progetto PinQUa per la riqualificazione del parco Falcone-Borsellino e quello di via Alborato

È stato presentato ieri, 21 luglio, a Vasto alla presenza dell'assessore regionale della Lega con delega al territorio Nicola Campitelli, del sindaco Francesco Menna, del vicesindaco Licia Fioravante e dell'assessore comunale alla pianificazione urbanistica Alessandro D'Elisa, il progetto PinQUa, il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare. Promosso dal ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili (Mims) con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire l’inclusione sociale, il progetto PinQUa realizzerà a Vasto la riqualificazione del parco comunale Giuseppe Spataro e del parco in via Salvo D’Acquisto, finanziata per oltre 900 mila euro dalla Regione Abruzzo nell'ambito del progetto Area2 "Costa dei Trabocchi".

Grazie al progetto PinQUa le due zone verdi cittadine saranno completamente trasformate, dotate di nuove strutture e aree attrezzate per lo sport e il tempo libero, oltre a nuovi arredi urbani per offrire servizi sempre più completi ai residenti.

Il problema dell'abbandono delle aree verdi della città verrà finalmente risolto: il progetto PinQUa, infatti, soddisferà la richiesta di avere spazi vivibili e accoglienti per le famiglie, dove trascorrere piacevoli momenti di svago e condivisione.

Con questo finanziamento, Vasto potrà rafforzare il suo patrimonio naturale e offrire ai suoi abitanti e ai visitatori spazi verdi più moderni, sicuri e accoglienti, promuovendo così un ambiente più sostenibile e armonioso.

«In generale, saranno realizzati interventi infrastrutturali e servizi per la collettività - ha spiegato l'assessore Campitelli - con l'obiettivo di fornire una nuova visione urbana dello spazio pubblico, con una particolare attenzione alla sostenibilità ambientale ed alla capacità di miglioramento dell'efficienza energetica».

«Un progetto importante per Vasto che consentirà di dotare i due parchi di aree giochi per bambini, area per sgambamento e giochi per cani, area fitness, stazione ricarica bici elettriche e nuova corsia ciclabile e servizi igienici. Attendiamo con ansia l’inizio dei lavori in programma per i primi mesi del 2024», ha detto il sindaco Francesco Menna.

«La Regione Abruzzo si conferma ancora una volta un punto di riferimento per il territorio e dimostra la volontà di realizzare progetti concreti che contribuiscano al progresso e alla valorizzazione delle nostre città» ha commentato Piernicola Carlesi, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Vasto.