Rinviata la riconsegna del terminal bus di Vasto, Tua si fa carico di altri interventi e quattro nuove pensiline

Ulteriori interventi a carico della Tua e riconsegna del terminal bus al Comune di Vasto entro il mese di agosto. È quanto deciso nel tavolo tecnico che si è tenuto oggi, 26 giugno, tra l'amministrazione comunale e l'azienda unica di trasporto regionale per definire gli aspetti operativi legati alla riconsegna dell'infrastruttura di via dei Conti Ricci.

Un cantiere lungo e accompagnato da polemiche tra l'ente pubblico e la società regionale. L'ultima proprio nei giorni scorsi quando in municipio è arrivata la lettera di riconsegna dell'opera che il sindaco Menna si è rifiutato di firmare.

All’incontro di oggi, che si è tenuto nel municipio vastese ed è stato seguito da un sopralluogo, hanno partecipato per la Tua il dirigente Ambiente e sicurezza Silvio Liberatore con i colleghi Igor Villanova (Rup), Francesco Di Fonzo (direttore lavori) e Mattia Paglione, ricevuti, tra gli altri, dagli assessori Paola Cianci ed Alessandro D’Elisa.

“La Tua ha dimostrato, ancora una volta, lo spirito pienamente collaborativo per garantire a Vasto e ai vastesi un terminal funzionale, fornendo il pieno supporto ad effettuare ulteriori interventi che, seppur non dovuti, perché legati principalmente ad eventi di natura vandalica, sono stati ritenuti e riconosciuti quali necessari”, ha commentato l'esito del tavolo tecnico Gabriele De Angelis, presidente della Tua.

La Tua, in qualità di soggetto attuatore degli interventi legati al Masterplan, ha illustrato e condiviso con l’amministrazione comunale di Vasto una serie di attività che si concluderanno nei prossimi 40-50 giorni e che consentiranno di restituire l’infrastruttura al Comune. Gli interventi ulteriori di cui Tua si farà carico riguardano principalmente il rifacimento del soffitto, cartongesso, infissi e tinteggiatura interna dei due fabbricati dell’infrastruttura danneggiati dai vandali lo scorso 14 giugno, e anche la sistemazione di una parte dell’asfalto del terminal che risulta essere danneggiato.

Sfruttando le economie della convenzione Masterplan, la Tua ha richiesto un contributo aggiuntivo agli uffici regionali pari a 58.823 euro, somma che viene utilizzata anche per installare altre 4 pensiline. “Riteniamo che entro il mese di agosto il terminal potrà essere formalmente riconsegnato al comune di Vasto”, ha concluso De Angelis.

"Dopo diverse missive, tante battaglie e soprattutto fermezza e determinazione, oggi la Tua Abruzzo ha condiviso un cronoprogramma che porterà alla successiva riconsegna del terminal bus comprensiva di tutti gli interventi necessari a rendere l'opera funzionale e rispondente agli obiettivi iniziali che erano stati previsti e decisi". Così il sindaco Francesco Menna, assente per altri impegni, commenta soddisfatto l'esito dell'incontro.

"Fin dall'inizio dei lavori mi sono battuto, con la squadra che mi è accanto, affinché Vasto avesse un terminal bus rispondente alle esigenze e alle richieste dei tanti fruitori in virtù anche di quell'intermodalità del trasporto e dello sviluppo sostenibile ora più che mai necessario ed essenziale - precisa Menna - La Tua ha assicuratoche nei prossimi 40-50 giorni effettuerà interventi tesi a restituire l’infrastruttura entro agosto. In questo frangente monitoreremo i lavori come abbiamo sempre fatto, mossi dallo stesso spirito di azione e di pensiero che è il bene della nostra città. L'incontro di oggi è il segno che se si agisce con fermezza ed irremovibilità e con spirito di confronto e dialogo, i risultati e gli obiettivi si possono raggiungono".