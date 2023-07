A Vasto i fondi del Viminale per il progetto "Spiagge sicure"

Spiagge sicure, in arrivo fondi per Vasto. Il comune chietino rientra, infatti, tra i sessanta destinatari del fondo per la sicurezza urbana del progetto 'Spiagge sicure - Estate 2023' a favore dei comuni litoranei in tutta Italia. A Vasto andranno 33mila euro circa. Per l'Abruzzo ci sono anche Silvi e Pineto nel Teramano.

“Il Viminale, grazie al Ministro Matteo Piantedosi, ha confermato, di concerto con il Mef, i fondi per il finanziamento del progetto - spiega in una nota il sottosegretario al ministero dell'Interno Nicola Molteni - Si tratta di 2 milioni di euro messi a disposizione per finanziare 60 progetti finalizzati alla prevenzione e al contrasto all’abusivismo commerciale, alla contraffazione e all’illegalità sulle spiagge italiane".

"Grazie a queste risorse – prosegue Molteni - le amministrazioni locali potranno finanziare assunzioni a tempo determinato della polizia locale; il pagamento del lavoro straordinario del personale di pl, acquisti di dotazioni, attrezzature e mezzi di sicurezza urbana, sostenere campagne informative contro la contraffazione e l’abusivismo. Confermare questi fondi dedicati ai Comuni costieri riafferma la grande sensibilità del ministero dell’Interno per la sicurezza dei territori e il contrasto a quelle forme di illegalità che creano degrado, disagio, insicurezza e allarme sociale. 'Spiagge sicure' - conclude il sottosegretario - rappresenta per il Viminale l’ennesima dimostrazione di grande attenzione e di importanti finanziamenti per le autonomie locali e per la sicurezza urbana e partecipata delle Comunità dopo i fondi stanziati per la videosorveglianza e i fondi contro le truffe agli anziani".