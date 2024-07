A Vasto bandiera pirata contro la chiusura della Medicina turistica, Menna: "La riapriremo a nostre spese"

Torna a sventolare a Vasto la bandiera pirata che già aveva fatto capolino in passato sul terminal bus di via dei Conti Ricci. Questa volta è stata risfoderata per protestare contro la mancata riattivazione della guardia medica turistica a Vasto Marina, chiusa dalla Asl dopo 40 anni di attività.

Durante la scenografica conferenza stampa tenutasi nella mattinata di oggi, 12 luglio, da parte del sindaco Francesco Menna e della sua Giunta, il primo cittadino armato di megafono ha parlato di "un attacco pirata della Regione Abruzzo alla Città del Vasto".

"Ad agosto avremo 180.000 presenze turistiche, turisti che non saranno serviti dalla guardia medica" ha detto Menna, sottolineando che non è possibile arrivare fino a San Salvo per ricevere le cure. "Ci hanno detto che abbiamo un pronto soccorso a Vasto - ha orecisato Menna - ma il pronto soccorso sta scoppiando perché c'è carenza di medici e infermieri e i dottori non prendono le ferie per curare i pazienti".

E Menna, affiancato dalla vicesindaca, Licia Fioravante, dall’assessore Alessandro d’Elisa, dal consigliere provinciale Alessandro La Verghetta, dai consiglieri comunali Luigi Marcello, Giuseppe Forte, Giuseppe Travaglini e dal coordinatore della lista civica Città virtuosa, Giacomo Delle Donne, ha anche annunciato che dalla prossima settimana il Comune di Vasto aprirà a proprie spese un ambulatorio sociale per indigenti e per dare servizio ai cittadini e ai turisti attraverso delle convenzioni. A lavorare nell'ambulatorio saranno i medici in pensione a cui il Comune fornirà la strumentazione necessaria.