Varco elettronico a San Giovanni in Venere per evitare l’ingresso delle auto nell’area monumentale

A Fossacesia arriva il varco elettronico per evitare l’ingresso delle auto nell’area monumentale di San Giovanni in Venere. L'impianto elettronico, dotato di telecamera, sarà attivo dal 15 febbraio 2021 all’ingresso del tratto di strada, già preclusa al traffico veicolare, che dalla provinciale San Giovanni in Venere, consente ai visitatori di raggiungere l’abbazia.

"La linea politica della nostra amministrazione intende valorizzare il turismo e, al contempo, preservare l’abbazia, patrimonio artistico che è non solo di Fossacesia ma dell’Italia intera - affermano il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e l’assessore Mobilità, Giovanni Finoro - l’area monumentale è stata spesso raggiunta da automobilisti, anche in ore notturne, non provvisti delle necessarie autorizzazioni, creando ovviamente situazioni incresciose e niente affatto rispettose del luogo”.

L’accesso sarà consentito ai frati passionisti ed al carico/scarico merci nel bar. Inoltre, potranno raggiungere in auto San Giovanni in Venere coloro che hanno scelto di unirsi in matrimonio nell’abbazia e i diversamente abili. Divieto assoluto di parcheggio per tutti nell’area pedonale.