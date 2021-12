Vaccini, in Abruzzo oltre 243 mila persone hanno avuto la terza dose (20,5%)

L'Abruzzo spinge sui vaccini anti Covid: secondo l'ultimo aggiornamento riportato dall'Ansa nella settimana appena trascorsa sono state raggiunte quota 243.179 somminstrazioni della terza dose, pari al 20,5% della platea.

Del totale, 56.019 dosi sono state effettuate negli ultimi sette giorni con il picco di 11.836 unità registrato venerdì quando sono state somministrate complessivamente 13.840 dosi tra prima, seconda e terza: è il dato più alto degli ultimi mesi.

I numeri delle prime dosi sono aumentati in particolare negli ultimi giorni per effetto dell'introduzione del super green pass: sono state 5.227 quelle somministrate in settimana.

In Abruzzo, infine, la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale con due dosi o con un siero monodose si attesta all'83,9%. Risulta non vaccinato il 13,9% degli abruzzesi, circa150 mila persone sopra i 12 anni.