Uscita anticipata da scuola alle 12, sospeso il mercato di piazza Garibaldi: a Chieti arriva il Giro d'Abruzzo

È stata modificata l'ordinanza di uscita anticipata delle scuole, valida per martedì prossimo (9 aprile), giorno del passaggio sul territorio cittadino del Giro d'Abruzzo.

Il nuovo provvedimento firmato dal sindaco Diego Ferrara, infatti, dispone che martedì le lezioni termineranno alle ore 12 nelle scuole di ogni ordine e grado, per cui è prevista l'uscita anticipata.

Per gli alunni del primo ciclo (scuole primarie e secondarie) che frequentano il tempo pieno e non sono dunque interessati dall'uscita anticipata, entro le ore 11 verrà distribuito un packet lunch, in sostituzione del servizio mensa.

Inoltre, sempre nella giornata di martedì, sarà sospeso il mercato di piazza Garibaldi, che sarà recuperato domenica 21 aprile alla villa comunale.