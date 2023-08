Truffe e raggiri agli anziani, l’appello dei pensionati: "Attivare tutti i controlli necessari"

Il Coordinamento unitario pensionati lavoro autonomo Abruzzo, formato dalle sigle Anap Confartigianato, associazione Pensionati Cia Agricoltori Italiani, 50&Più Confcommercio, Federpensionati Coldiretti, Fipac Confesercenti, Cna pensionati, Fnpa Casartigiani, Sindacato pensionati Confagricoltura, che rappresentano nel loro insieme oltre il 30 per cento dei pensionati abruzzesi, lancia un grido d’allarme riguardo alle persone anziane che spesso sono oggetto di raggiri e altri illeciti.

"Sono numerose - si legge in una nota del coordinamento - le pubblicità ingannevoli che circolano sui social, sul web e in TV, che mirano a far sottoscrivere contratti di prestito capestri che nulla di vantaggioso riservano al pensionato se non un tasso di interessi al limite dell’usura, mascherati da una ipotetica garanzia vantaggiosa rilasciata dall’Inps. Si esorta il governo nazionale e le forze di sicurezza ad attivare tutti i controlli necessari, anche inasprendo le norme vigenti, per scongiurare e salvaguardare gli anziani da possibili raggiri".

La coordinatrice del Cupla Abruzzo Elisa Morelli invita "prima di sottoscrivere qualsiasi contratto di prestito agevolato e garantito ad approfondirne le condizioni contrattuali presso gli uffici delle associazioni di riferimento onde evitare di apporre la propria firma in rapporti contrattuali dove è difficile rescindere. Inoltre, invitiamo l’Inps a vigilare affinchè nessun Istituto bancario o finanziario possa utilizzare il suo nome e il suo simbolo in maniera impropria o fraudolenta”.