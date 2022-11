Ricorso Ombrina, Maria Rita D'Orsogna: "Vigileremo, ma l'Abruzzo ha già vinto la sua battaglia"

“Staremo a vigilare, ma noi cittadini d'Abruzzo abbiamo già vinto la nostra battaglia per un mare pulito e sano”. Così la docente universitaria Maria Rita D'Orsogna commenta la notizia del ricorso, presentato dall'Italia all''International centre for settlement of investment disputes' (Icsid), per annullare la multa da 190 milioni di euro, piu interessi, in merito al diniego di trivellare Ombrina Mare.

“L'Icsa è un ente internazionale stabilito nel 1966 che si occupa della risoluzione di dispute legali fra investitori e nazioni, in questo caso la Rockhopper Exploration e l'Italia – spiega la ricercatrice, uno dei simboli della lotta alla petrolizzazione della costa – la decisione dell'arbitrato internazionale di multare l'Italia nell'agosto 2022, dopo cinque anni di iter legale, fu unanime da parte dei tre arbitri, alcuni dei quali legati alla grande industria inclusa quella petrolifera. L'annullamento è possibile solo in casi molto limitati, per cui non è chiaro al momento quale sia il motivo ufficiale presentato dall'Italia. Sappiamo solo che è stato invocato l'articolo 52 della convenzione Icsid che recita che l'annullamento è possibile solo in questi casi: il tribunale non è stato costituito correttamente; il tribunale ha manifestamente superato i suoi poteri; corruzione da parte di un membro del tribunale; grave deviazione da una fondamentale regola di procedura; mancata indicazione dei motivi su cui il giudizio si è basato”.

“Non sappiamo quali dei motivi di cui sopra l'Italia abbia addotto – continua la D'Orsogna - sappiamo solo che è la Rockhopper Exploration a comunicare tutto questo ai suoi investitori e che la stessa Rockhopper stima che ci vorranno dai 18 ai 24 mesi per risolvere la questione. Ancora una volta gli strascichi legali di Ombrina dunque vengono condotti nell'ombra, senza trasparenza e senza che la nostra comunità possa presentare le sue istanze. Io spero che l'Italia sappia farsi valere: come ripetuto ad infintum, la prima bocciatura di Ombrina fu già nel 2010, e tutto l'iter del mostro desolforante non si è mai risolto con una concessione finale a favore della Rockhopper Corporation. Semplicemente la Rockhopper ha scelto di fare un investimento sbagliato, senza aspettarsi che l'Abruzzo tutto gli si rivoltasse contro ed ora cerca di racimolare soldi come può”.

“Staremo a vigilare, ma noi cittadini d'Abruzzo abbiamo già vinto la nostra battaglia per un mare pulito e sano. I frutti si vedono già oggi, senza desolforatori ma invece con turismo, il proliferare di piccole e grandi attività ricettive, la Via Verde dei Trabocchi che ospiterà la prima cronometro del giro d'Italia nel 2023. Tutto questo non ha prezzo, cara Rockhopper Corporation”, conclude la ricercatrice.