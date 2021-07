Tricalle Sistema Cultura: ecco il logo vincitore, la premiazione a Palazzo Zambra

Il graphic designer Sebastian Lazzaro è il vincitore del concorso indetto da Mirare per la realizzazione del marchio distintivo del nuovo centro di produzione culturale

La cooperativa Mirare annuncia il vincitore del concorso per la realizzazione del marchio distintivo di Tricalle Sistema Cultura.

È il logo del graphic designer Sebastian Lazzaro quello scelto per promuovere il nuovo centro di produzione culturale nato dal primo partenariato speciale pubblico privato realizzato in Abruzzo tra la Soprintendenza Abap per le province di Chieti e Pescara e la cooperativa Mirare.

La premiazione si terrà il 21 luglio alle 11 Palazzo Zambra a Chieti, sede della Soprintendenza.

Sono stati 41 i progetti partecipanti, di questi, 15 sono stati esclusi perché presentati da soggetti non operanti o residenti in Abruzzo e Molise e 26 sono stati ammessi alla competizione e giudicati dalla commissione composta da Dario Di Luzio, architetto, Zaira Fusco, vicepresidente Mirare, Renato Ravenda, brand marketing, Caterina Riva, direttrice artistica Macte di Termoli, Lucia Zappacosta, docente, curatore e critico indipendente.

Tricalle Sistema Cultura, dal 18 al 21 agosto, ospiterà presso il suo spazio esterno il Coralia Fest.