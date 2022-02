Tribunali minori abruzzesi, ufficiale la proroga: resteranno aperti fino al 2023

È arrivato l'ok del governo alla proroga per i tribunali abruzzesi fino a tutto il 2023. La chiusura riguarda i tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto.

"Alle 4 del mattino - ha detto il presidente della Regione, Marco Marsilio - le commissioni riunite della Camera hanno approvato all’unanimità la proroga per i tribunali abruzzesi fino a tutto il 2023. Qualcosa in meno dei 2 anni richiesti, ma molto di fronte allo spettro della soppressione definitiva che sarebbe scattata a settembre. Non potevo ricevere un regalo migliore per il mio compleanno: ringrazio tutti i parlamentari, a partire da quelli abruzzesi che hanno saputo fare squadra e raccogliere il nostro appello a portare a casa il risultato. Un ringraziamento speciale a quei parlamentari che, pur non essendo abruzzesi, hanno votato a favore, molti dei quali dopo aver anche sottoscritto e sostenuto l’emendamento da me sollecitato".

Marsilio ha sottolineato che "l’intero parlamento, nessuna forza esclusa, ha nuovamente espresso la propria volontà. Questa vittoria adesso dobbiamo farla fruttare fino in fondo. Dobbiamo proseguire nella comune azione per arrivare a una soluzione definitiva, sapendo che non si può continuare all’infinito con proroghe che lasciano nell’incertezza, e alla lunga depauperano e logorano l’attività dei tribunali e di chi vi opera”.

Fabrizio Petroni, segretario generale UilPa e Mauro Nardella, segretario provinciale L'Aquila in merito alla proroga dell'apertura spiegabo che "si avrà a disposizione un anno in più per cercare di convincere gli scettici e farli discernere dalla malsana idea di chiusura, facendo capire loro quanto sia importante, invece, puntare sull'utilità di far permanere in loco questi importanti presidi giudiziari".

Per la deputata del Movimento 5 Stelle eletta nel collegio di Vasto, Carmela Grippa "è stata una dura battaglia - prosegue - ma alla fine ha vinto la determinazione e l'impegno nei confronti dei nostri cittadini. Questo tempo sarà fondamentale per istituire un tavolo ministeriale per andare a definire insieme con le parti interessate nuovi criteri per le scelte della geografia giudiziaria".

Infine per il segretario regionale di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi "L’obiettivo primario da raggiungere ore era quello di non privare l'Abruzzo dei quattro importanti presidi di legalità . Oggi ha vinto lo spirito di unità che la politica abruzzese è riuscita ad attuare".