A piedi o di corsa tra le bellezze del centro storico, torna la "Notturna lancianese"

L'asd Tribù frentana organizza venerdì 2 giugno l'8^ edizione della 'Notturna lancianese dei quartieri storici'. L'evento podistico è patrocinato dal Comune di Lanciano ed inserito nei principali circuiti a livello regionale.

La gara si svolge nelle ore notturne e interamente nel centro città, toccando tutti e quattro i quartieri storici. “In realtà si tratta di tre eventi in uno – spiegano Federico Conte e Massimo Nasuti, presidente e fondatore di Tribù frentana – si inizia alle 18 con la gara dei ragazzi fino a 15 anni, gestita con la partecipazione della Nuova Atletica Lanciano; a seguire, alle 20, partiranno in contemporanea la camminata non competitiva da 4 chilometri e la gara competitiva (due giri da 4 km sullo stesso percorso). L’intento è quello di tornare alla 'normalità' sportiva dopo 2 anni di norme anti-Covid e di giuste precauzioni che hanno, però, messo a dura prova il morale dei runners”.

E lo scenario si preannuncia di prim’ordine: il centro storico di Lanciano, con partenza da piazza Plebiscito per risalire subito il quartiere medioevale di Lancianovecchia su via dei Frentani; rientro verso i famosi '100 gradoni' che collegano la piazza alla parta alta del borgo. Costeggiando le chiese di San Rocco e San Nicola, lungo le mura storiche in direzione delle Torri Montanare e di Santa Maria Maggiore; previsto anche un passaggio dal monumento ai Martiri Lancianesi; direzione, quindi, Fontana del Borgo e corso principale prima del rientro in piazza Plebiscito.

Un percorso, quindi di grande interesse, tra storia medioevale e quella più recente per far conoscere e apprezzare la città sia a chi vorrà semplicemente passeggiare sia per chi vorrà farlo da agonista. Previsto pacco gara e ristoro per tutti, nonché premi per i 5 arrivati di ogni categoria e per le società con il maggior numero di partecipanti.

Il ricavato della manifestazione è destinato a progetti di natura benefica, ovvero una mensa dei poveri ed un centro di aggregazione polivalente di cui si sta occupando l'associazione Igea Frentana odv. Grande pregio anche per il primo premio 'assoluti' uomo e donna, la cui coppa sarà rappresentata da 2 'teste di Moro', ceramiche provenienti dalla Sicilia, gentilmente offerte dalla famiglia Massa (da sempre molto legata al gruppo) in memoria di Mario e Claudio.

Numerose anche le attività locali che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Il meteo previsto è di una giornata di clima 'perfetto', senza pioggia e con temperature primaverili, cosa che conforta e fa ben sperare nella riuscita di un evento che coniuga sport, cultura e divertimento. “È la prima volta che la organizziamo per il 2 giugno – dicono Conte e Nasuti – e vorremmo farlo diventare un appuntamento fisso, per promuovere la corsa e la città di Lanciano”.