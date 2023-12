Viaggio inaugurale del treno Tua che collega Pescara a Roma e ferma anche a Chieti: da giugno a Termini in meno di tre ore [FOTO]

È partito questa mattina, dalla stazione di Pescara, il viaggio inaugurale della tratta Pescara-Roma gestita dalla Tua, che passa anche per la stazione di Chieti. Il nuovo treno, che da fine gennaio 2024 sarà a cadenza quotidiana, impiega 3 ore e un quarto per arrivare nella Capitale.

Come racconta Il Pescara, al viaggio inaugurale di stamani sul Coradia Stream Pop 2.0 della Alston, ha partecipato il presidente della giunta regionale Marco Marsilio. Il treno, partito dalla stazione di Pescara centrale alle 10.40, è arrivato a Roma Tiburtina prima delle 13.55; dopodiché, ripartirà alle 17.28 per arrivare nuovamente a Pescara centrale alle 20.52.

Oltre al presidente Marsilio e al presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, presenti, tra gli altri, il presidente di Tua, Gabriele De Angelis, il direttore generale, Maximilian Di Pasquale, e il direttore della divisione treni di Tua, Enrico Dolfi.

“Oggi, con questo treno Tua – ha dettoMarsilio – arriveremo a Roma in circa 3 ore e 15 minuti, circa 10 minuti in meno rispetto ai convogli ferroviari di Trenitalia. Per qualche settimana, questa tratta sarà operativa solo nei giorni festivi, poi sarà attiva tutti i giorni. In seguito, raddoppieranno le corse con due coppie di treni con arrivo a Termini e non a Tiburtina. Da giugno questo treno, esercíto dalla nostra azienda regionale, arriverà a Roma in meno di tre ore, guadagnando circa mezz’ora di tempo rispetto alle percorrenze di Trenitalia. Siamo anche molto orgogliosi del fatto che a Roma Termini oggi entrano soltanto due compagnie, Trenitalia di Rfi e Italo. Tua – ha sottolineato il presidente – è la terza compagnia ferroviaria che entrerà a Termini, probabilmente sarà anche l’ultima, perché l’accesso a Termini è difficilissimo, c’è un’overdose di presenze e di utilizzo della stazione, che è addirittura al 120%. Non è stato facile trovare le tracce e la disponibilità. A tal proposito, devo ringraziare anche per la collaborazione non solo Trenitalia e Rfi per le tracce, ma anche Regione Lazio e in particolare il presidente Rocca e l’assessore Ghera. Inoltre, un grande plauso va a Tua, a partire dalla divisione ferroviaria guidata da Enrico Dolfi, che ha lavorato mesi per costruire le condizioni affinché questo progetto prendesse corpo insieme al Presidente De Angelis e a tutto il management”.

“Per l’Abruzzo - ha aggiunto il presidente Marsilio - inizia una nuova stagione nel campo del trasporto ferroviario e l’azienda regionale di trasporto sarà protagonista. Ovviamente, questo progetto avrà maggiore sostanza quando Rfi avrà completato i lavori di potenziamento e di velocizzazione dell’intera infrastruttura. Attendiamo, ormai a giorni, la chiusura della gara e l’affidamento del contratto ai contraenti dei primi due lotti. A gennaio – ha confermato il presidente – partirà il dibattito pubblico sul terzo lotto, quello che va da Pescara a Chieti Scalo passando per San Giovanni Teatino. I due lotti, che sono già a gara, sono quelli che poi da Chieti Scalo faranno il tragitto Interporto-Manopello e Manopello-Scafa. Quindi, parliamo di qualche decina di chilometri su cui ci sono già finanziamenti, progetti esecutivi, gare in corso. Anche Rfi e l’intero gruppo Fs hanno ribadito la strategicità di questo progetto di velocizzazione della Pescara-Roma. Gli investimenti stanno arrivando, alcuni sono già in cassa. Questo porterà ad avere un collegamento in meno di due ore tra Roma e Pescara. Significa meno di un’ora di collegamento con Avezzano, tre quarti d’ora con Carsoli o Tagliacozzo. Cambierà completamente la vita delle aree interne. Migliorerà la vita dei pendolari e l’Abruzzo - ha concluso - diventerà turisticamente più accessibile e appetibile”.