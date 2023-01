Articolo1: "Troppi treni Tua soppressi, disagi senza fine per i pendolari"

“Si segnala la drammatica situazione dei collegamenti ferroviari Tua nell’ultimo periodo dell’anno e ad inizio dell’anno in corso. Anche oggi un’altra serie di treni Tua soppressi”. È quanto afferma Articolo1 circolo Lanciano-Val di Sangro, che si fa portavoce dei disagi di chi è pendolare per studio o per lavoro.

“I ritardi, le soppressioni, le tratte alternative procurano notevoli disagi ai passeggeri – dichiara il coordinatore Francesco Anania - E stiamo parlando di studenti, lavoratori, operai, impiegati che si muovo utilizzando i mezzi pubblici. In particolare, ad oggi la Tua ha effettuato 7 comunicazioni di soppressione dei treni, in pratica quasi una ogni tre giorni”.

“Oggi, ad esempio – riferisce Articolo1 - sono stati soppressi i seguenti treni: 23938 (Lanciano-San Benedetto), 23931 (San Benedetto–San Vito Lanciano), 23946 (San Vito Lanciano–Pescara), 23943 (Pescara–San Vito Lanciano), tutti soppressi per l'intera tratta, 23947 (Pescara–Lanciano) limitato a San Vito IV binario. La Tua propone per ogni tratta soppressa delle soluzioni che vanno a peggiorare gli orari di tragitto dei passeggeri. Non è la stessa cosa prendere treni che partono anche 50 minuti dopo, soprattutto quando queste soppressioni riguardano la fine giornata lavorativa”.

Da giorni, secondo il circolo, vengono sistematicamente soppresse le corse extraurbane: 23914 (Lanciano-Teramo), 23921 (Teramo–Pescara), 23927 (Pescara–Lanciano), 23938 (Lanciano–San Benedetto), 23931 (San Benedetto–San Vito Lanciano), Internal 23946 (San Vito Lanciano–Pescara), 23943 (Pescara–San Vito Lanciano).

“Tutto questo nel silenzio dei sindaci dei comuni coinvolti – afferma Anania - Altro grande disagio è dato della comunicazione. La soppressione viene pubblicata solo sul sito www.tuabruzzo.it. Ovviamente non tutti consultano giornalmente il sito mentre sarebbe davvero utile che l’app Tua si attivasse con degli alert e che il canale Telegram non inviasse esclusivamente notizie sul percorsi dei mezzi automobilistici”.

Articolo1 circolo di Lanciano–Val di Sangro chiede “al gestore Tua di ripristinare fin da subito la corretta gestione dei mezzi come da orario programmato e pubblicato sul sito ufficiale. Inoltre chiede un incontro urgente alla presenza di Tua, assessorato ai trasporti della Regione Abruzzo e sindaci dei comuni coinvolti, per pianificare interventi urgenti. Infine chiede di essere aggiornati sullo stato dei lavori programmati”.