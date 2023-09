Nella sede di Lanciano tra treni acquistati da Tua per il turismo ferroviario

Sono in arrivo a Lanciano tre treni del tipo Aln 776 destinati prevalentemente al turismo ferroviario.

I treni sono stati acquistati dalla Tua dalle ex ferrovie centrali umbre (oggi Busitalia).

Nel proprio parco veicoli, la Tua è già proprietaria e soggetto responsabile della manutenzione di altri due treni della stessa tipologia di quelli appena acquistati.

I convogli ALn776 dovranno essere oggetto di una serie di passaggi formali che la divisione ferroviaria ha già messo in atto valutando la modifica nel proprio sistema di gestione della sicurezza e in quello della manutenzione. Al termine di questi passaggi tecnici, i tre treni potranno iniziare a circolare.

«Un investimento importante per la nostra ferrovia», annuncia Enrico Dolfi, direttore della divisione ferroviaria della Tua, «perché va ad arricchire un'offerta che Tua potrà garantire anche in termini turistici e sul quale questa divisione ferroviaria sta puntando molto, anche perché il turismo ferroviario rappresenta una leva di spostamento molto apprezzata. Pensiamo anche al valore aggiunto che potrebbe rappresentare un servizio turistico in treno in una regione così bella e piena di prospettive da scoprire come l’Abruzzo. I tre treni arricchiscono il nostro parco veicoli ferroviari che, tra l’altro, già conta di alcuni modelli di Aln 776. I tre nuovi veicoli sono un importante investimento in quanto siamo detentori di un know-how stratificato soprattutto in termini di gestione operativa e di manutenzione».

I treni possono circolare su tutta la rete di RFI e sono in fase di estensione di area d’uso sulla tratta Lanciano-San Vito. Il che significa che, potenzialmente, possono essere raggiunte tutte le stazioni. E i servizi turistici potrebbero essere attivati già da questo autunno, valorizzando, ad esempio, le tante iniziative che si svolgono in tutto l’Abruzzo. Da raggiungere in treno, osservando le bellezze del territorio dal finestrino.