Anche i trattori abruzzesi manifestano a Roma: "L'agricoltura soffre e verrà abbandonata se rimane con queste condizioni" [VIDEO]

Anche i trattori abruzzesi saranno oggi a Roma per partecipare alla manifestazione volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi degli agricoltori e per avere le risposte attese a tutela del settore.

Manifestazione che al momento è stata confermata da Riscatto agricolo: tra le 21 e le 22 i trattori saranno in corteo sul grande raccordo anulare.

“I nostri colleghi agricoltori stanno manifestando anche per noi” si legge nella nota inviata in redazione con la quale gli agricoltori annunciano la presenza dei trattori dall'Abruzzo alla manifestazione prevista nella Capitale. "Questa - si legge ancora - è una parte dei trattori di Roma. Speriamo diano loro la possibilità di sfilare creando disagio, poiché l'agricoltura soffre e verrà abbandonata se rimane con queste condizioni economiche e di dignità del coltivatore. Grazie ai trattori abruzzesi in Roma".



Partita dal basso nelle scorse settimane, la protesta ha interessato diverse località della provincia di Chieti e ora, come promesso, ha raggiunto Roma.