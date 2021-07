Tracciamento e contact tracing per Covid: l'Abruzzo tra le regioni 'virtuose'

L'Abruzzo è tra le poche regioni ad aver definito le indicazioni per il tracciamento e il contact training del Covid-19.

Secondo quanto rileva l'ultimo aggiornamento dell'instant report Covid-19 dell'Alta scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari dell'università Cattolica ad oggi, infatti, soltanto Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia e Veneto hanno emanato provvedimenti atti a definire linee guida, piani, programmi, volti a rafforzare il tracciamento e la prevenzione per Covid-19.

Il dato, aggiornato al 5 luglio 2021, si basa sull'analisi dei provvedimenti delle Regioni e delle Province autonome in merito all'emanazione di indicazioni per screening, tracciamento e contact tracing per Covid-19.

"Il contact tracing - si legge nel report - acquisisce una funzione cruciale ora che l'incidenza dei contagi è sotto i 50 nuovi casi settimanali per 100mila abitanti e quindi i focolai sono controllabili".

Americo Cicchetti, direttore di Altems, sottolinea anche che