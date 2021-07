Tornareccio Music Camp: chiusa l'edizione 2021 con il concerto sul Monte Pallano

Nel suggestivo scenario del ritrovato Parco di Monte Pallano, con le musiche dei grandi film, si è conclusa ieri 9 luglio la prima edizione di Tornareccio Music Camp, l’evento promosso da Comune di Tornareccio, Associazione Culturale L’Olandese Volante e Centro Didattico Musicando di Pescara, che ha portato la grande musica tra vicoli, piazze e contrade del borgo museo in provincia di Chieti.

Da martedì, una cinquantina di ragazzi provenienti da tutto l’Abruzzo hanno partecipato a corsi durante il giorno, tenuti dai professori Manuela Martinelli, Riccardo Rossi e Roberto Zechini, e si sono esibiti in apprezzatissimi concerti di sera, ai quali hanno partecipato numerose persone. Dalla musica classica a quella rock al jazz, passando per le colonne sonore dei film, il paese ha vissuto quattro giorni di full immersion all’insegna della bellezza.

È soddisfatta Manuela Martinelli, direttore artistico di Tornareccio Music Camp, che ha ricevuto dall’amministrazione comunale un riconoscimento per questo coinvolgimento che ha portato a questa prima edizione: “È stata una grandissima emozione e uno splendido risultato, andato al di là di ogni aspettativa. I ragazzi sono stati grandissimi, splendida l’organizzazione, bellissimo suonare nel bosco. Sono stati quattro giorni intensi che hanno avuto anche una ricaduta nel territorio, come dimostra la partecipazione di ragazzi di Tornareccio e di Castel Frentano, provenienti dalle rispettive formazioni bandistiche. Abbiamo sempre pensato a Tornareccio Music Camp come occasione per il territorio, ho sempre creduto alla grande tradizione bandistica, e per questo siamo molto soddisfatti. Il nostro compito è seminare per le nuove leve, dare loro delle motivazioni per cui, l’appuntamento è sicuramente all’anno prossimo. Grazie a tutti”.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con Complesso Bandistico Città di Tornareccio, Associazione Amici del Mosaico Artistico, Pro Loco di Tornareccio e Associazione Monte

Le fa eco Nicola Iannone, sindaco di Tornareccio: “È stata una grandissima edizione, davvero emozionante: se questa è la prima, immaginiamo le altre... A nome di tutta l’amministrazione, ringrazio di cuore i maestri che sono stati con noi, i ragazzi e le loro famiglie, tutte le associazioni che si sono coinvolte fattivamente per la riuscita di questa edizione, le strutture ricettive, i tecnici e quanti hanno collaborato: è stato un autentico gioco di squadra di cui ha goduto il nostro paese e l’intero territorio. Con Music Camp, la musica è arrivata in tutti i luoghi: Tornareccio sempre di più paese della bellezza”.