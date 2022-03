La torcia della pace viaggia in bicicletta: l'iniziativa della polizia penitenziaria

In bicicletta sul circuito dell'Aci, Automobile club d'Italia. Una Torcia per la pace è un'iniziativa della polizia penitenziaria italiana che grazie a i suoi ciclisti sta percorrendo, partendo da Milano, tutta la penisola al fine di sensibilizzare le persone sul tema della pace nonché sul tema della funzione particolarmente delicata e complessa degli agenti che nei penitenziari italiani ogni giorno vi operano.

L'idea è partita dal carcere di Milano Opera ed è arrivata, ora, nel centro Italia ed esattamente i! 27 marzo ci sarà il passaggio della Torcia dal Molise all'Abruzzo.

Il giorno 29 marzo, la Torcia, partendo da Vasto in direzione di Chieti, farà tappa prima a Fossacesia presso l'Abbazia di San Giovanni in Venere, dove le autorità civili e religiose saluteranno il passaggio della stessa, la quale proseguirà alla volta della città di Lanciano dove ad attendere la carovana ci sarà il vescovo Emidio Cipollone unitamente al sindaco Filippo Paolini, al direttore e al comandante della casa circondariale di Lanciano.

Al termine degli interventi e della benedizione da parte del Vescovo, il corteo proseguirà in direzione della città di Chieti, dove presso la chiesa di San Giustino ci sarà ad attenderli, tra gli altri, l'arcivescovo Bruno Forte. L'iniziativa si concluderà a Roma il giorno 15 maggio in piazza san Pietro per l'Angelus del Papa.