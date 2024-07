Sui testamenti biologici l'Abruzzo è in testa alla classifica nazionale

L’Abruzzo si conferma leader in Italia per il numero di testamenti biologici depositati, con una Dat (Disposizioni anticipate di trattamento) ogni 134 maggiorenni. Il dato emerge dall’ultima indagine dell’osservatorio Dat promossa dall’associazione Luca Coscioni, che - come riportato dall'agenzia Adnkronos - ha rilevato un incremento significativo del 52,5% nelle nuove Dat registrate nel 2023 rispetto al 2022 a livello nazionale. Tuttavia, persistono ancora gravi inadempimenti istituzionali a sei anni dall’approvazione della legge. In assenza della relazione del ministero della Salute, prevista per il 30 aprile, l'Associazione ha avviato un accesso agli atti generalizzato ai Comuni italiani per raccogliere dati aggiornati.

Complessivamente, 6.097 Comuni (77,2% del totale) hanno risposto ad almeno una delle due indagini, con 4.533 enti che hanno fornito aggiornamenti al 31 dicembre 2023. Sono 230.940 le Dat depositate nei 6.097 Comuni, ossia una Dat ogni 191 maggiorenni. Di queste, il 90,4% sono state inserite nella banca dati nazionale, mentre il restante 9,6% è ancora in attesa di essere trasferito.

L'Abruzzo si conferma in testa alla classifica delle regioni, con una Dat ogni 134 maggiorenni, seguita da Marche, Piemonte, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, che hanno una Dat ogni 143 abitanti maggiorenni. "Questo dato - dice l'associazione - riflette un impegno crescente da parte della popolazione nel garantire la propria autodeterminazione in ambito sanitario. L’Abruzzo non solo eccelle nel numero di Dat depositate, ma si distingue anche per l’incremento percentuale più alto rispetto al 2022, con un impressionante +119,0%. Questo incremento colloca la regione al terzo posto a livello nazionale per crescita, dopo Friuli-Venezia Giulia (+120,4%) e Campania (+119,8%)".

A livello provinciale, Pescara e Teramo spiccano nella classifica nazionale delle province con il maggior numero di Dat depositate in proporzione alla popolazione. Pescara è al primo posto con una Dat ogni 90 abitanti, mentre Teramo si posiziona terza con una Dat ogni 101 abitanti. Tuttavia, non tutte le province abruzzesi mostrano lo stesso livello di diffusione. L’Aquila, ad esempio, chiude la classifica con una Dat ogni 408 abitanti, evidenziando un notevole divario all'interno della regione stessa.