Coronavirus: al via il monitoraggio nelle scuole abruzzesi con test salivari molecolari

Cinque le 'scuole sentinella' individuate in Abruzzo. I test partiranno da lunedì 27 settembre

Al via il monitoraggio della circolazione del coronavirus nelle scuole con i test salivari. Da lunedì 27 settembre un campione di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado in Abruzzo sarà coinvolto in questa prima fase.

Lo comunica l’Assessorato alla Salute, dopo la condivisione del protocollo operativo che ora sarà recepito con una specifica ordinanza del presidente della Regione.

L’iniziativa – coordinata dal Ministero e dall’Istituto Superiore di Sanità – coinvolgerà complessivamente 1142 studenti, di età compresa tra 6 e 14 anni, che ogni 15 giorni saranno sottoposti a test attraverso tampone salivare molecolare.

Le scuole “sentinella” individuate sono: l’istituto comprensivo 3 di Chieti, l’istituto comprensivo Mazzini dell’Aquila, l’istituto comprensivo Collodi di Avezzano, l’istituto comprensivo 8 di Pescara e l’istituto comprensivo 2 di Teramo.

I campioni saranno analizzati dai laboratori degli ospedali di Pescara, L’Aquila, Avezzano, Teramo e dal Centro di Studi e Tecnologie Avanzate dell’Università di Chieti.

Nella fase preliminare del monitoraggio, della durata stimata di 2 mesi, i campioni saranno prelevati dal personale sanitario dei Siesp delle Asl che si recherà nei diversi plessi scolastici.

Il piano nazionale comprende un campione di 55mila studenti in tutta Italia.