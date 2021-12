Sarà possibile procedere alla prenotazione anche contattando il numero verde 800.00.99.66 (attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 20), oppure utilizzando uno degli sportelli Postamat attivi sul territorio regionale o tramite i 630 portalettere in servizio in Abruzzo.

L'assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo rende noto che sarà attiva da domani, lunedì 27 dicembre, alle ore 10, la piattaforma Poste per la prenotazione della terza dose della vaccinazione anti Covid 19 per chi ha compiuto 16 anni.

Terza dose, la Regione: "Da domani attiva la piattaforma per i ragazzi sopra i 16 anni, non serve la prenotazione per gli over 12 fragili"