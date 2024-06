"I lavori sono stati terminati sei mesi fa": la Tua replica a Menna sul terminal di Vasto

La Tua spa replica alle dichiarazioni sul terminal di Vasto del sindaco Francesco Menna, che nei giorni scorsi ha detto che non firmerà la riconsegna dei lavori finché l'opera non sarà completamente terminata, puntando il dito contro la Regione Abruzzo e Tua Spa, soggetto attuatore dell’opera di adeguamento del capolinea degli autobus di via Conti Ricci ricompresi nell’ambito del Masterplan.

"I lavori sono stati terminati sei mesi fa, il 16 gennaio 2024 - precisa la Tua - . Le attività operative sul terminal bus di Vasto sono state caratterizzate da una serie di variabili imprevedibili nel corso degli anni, in primis la sfavorevole congiuntura economica che ha caratterizzato il biennio 2021/2022 determinando un innalzamento significativo dei prezzi delle materie prime e, di conseguenza, un ridimensionamento dell’originale pensilina progettata, sostituita in perizia di variante con 6 pensiline in acciaio di dimensione inferiore".

La società unica del trasporto pubblico regionale spiega di essere sempre stata "in tutte le circostanze, collaborativa e pronta a soddisfare le richieste dell’amministrazione comunale di Vasto. Infatti - ricorda nonostante non erano fossero previsti nel progetto originario, la Tua il 15 dicembre 2023, di sua spontanea volontà e sfruttando le economie della convenzione Masterplan, ha richiesto un contributo aggiuntivo agli uffici regionali pari a 58.823,11 euro. Il consiglio di amministrazione della Tua, nella seduta del 22 maggio 2024, ha approvato la relativa variante dei lavori, che prevede la fornitura e la posa in opera di ulteriori 6 pensiline e la rifinitura di quelle già installate".

Nella stessa data, come spiega ancora la Tua, "è stato acquisito il preventivo definitivo di spesa da parte del fornitore. Pertanto, in pieno accordo con il sindaco Francesco Menna, con nota prot. 580078 del 8/5/2024 è stata comunicata la disponibilità alla riconsegna al comune dell’infrastruttura con l’intesa dell’installazione delle ulteriori pensiline preventivate, appena disponibili. A tale nota la Tua non ha ricevuto alcun riscontro da parte dell’amministrazione comunale e il 13/06/2024 l’azienda regionale di trasporti ha provveduto a sollecitarlo. l 16 giugno, inoltre, si sono verificati una serie di danneggiamenti nei locali del terminal bus. Il 17 giugno, dunque, il direttore ambiente e sicurezza della Tua, Silvio Liberatore, ha contattato telefonicamente il sindaco di Vasto concordando con lo stesso una riunione tecnica fissata per il giorno 26 giugno, nella quale, sempre col sindaco, è stato concordato di affrontare anche la problematica delle riparazioni dei danni vandalici segnalati dal primo cittadino stesso; danni che, purtroppo, si sono verificati in un lasso temporale nel quale il comune di Vasto non ha fornito alcun riscontro alla Tua e, pertanto, certamente non imputabili alla Tua stessa".

La nota della società unica di trasporti si conclude con l'auspicio "che i dati e le attività puntuali sopra richiamate possano aiutare il sindaco Menna a ricostruire compiutamente tutti i passaggi che hanno determinato la realizzazione dell’opera, ribadendo, ancora una volta, lo spirito collaborativo dell’azienda, anche nel supportare il comune di Vasto per quanto concerne la risoluzione dei danneggiamenti".