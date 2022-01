Covid, l'Abruzzo tra le 14 regioni sopra la soglia critica per le terapie intensive

Aumenta l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva dei pazienti contagiati dal Covid in Abruzzo e la nostra regione è tra le 14 che superano la soglia critica del 10 per cento.

Infatti, in base all'ultimo report dell'Agenas (agenzia nazionale per i servizi sanitari), in Abruzzo l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva è salita al 12 per cento, come riferisce l'Adnkronos.

Le Regioni/Province autonome che registrano in 24 ore un aumento della percentuale di occupazione sono: la Basilicata che segna un +2% (attestandosi al 3%), l'Emilia Romagna con +1% raggiunge il 15%, la Liguria con +1% (al 21%), le Marche con +1% (al 20%), la provincia autonoma di Trento che registra un +2% (raggiungendo il 24%), la Sardegna con +1% (all'8%), la Sicilia +1% (al 13%), la Toscana +1% /al 15%) e il Veneto con +1% (al 19%).

In totale, a fronte di una media nazionale che dal 31 dicembre è al 14%, sono 14 le Regioni e Province autonome sopra la soglia critica del 10%: Abruzzo (12%), Sicilia (13%), Lombardia (14%), Calabria, Toscana ed Emilia Romagna (15%), Friuli Venezia Giulia e Lazio (16%), Provincia di Bolzano e Piemonte (17%), Veneto (19%), Marche (20%), Liguria (21%) e provincia di Trento (24%).