Teatro Marrucino, presentata la stagione di prosa: ecco il cartellone

Presentata la stagione 2024 di prosa del Teatro Marrucino. Con la direzione del maestro Davide Cavuti saranno otto gli appuntamenti (con una prima nazionale) oltre a un evento speciale denominato “Il cinema incontra il teatro”.

La stagione vede la partecipazione di grandi nomi del teatro come Umberto Orsini, Alessio Boni, Massimiliano Gallo, Cristina Comencini, Nancy Brilli, Francesca Inaudi, Ale & Franz, Marina Confalone, Mariangela D’Abbraccio, Carlo Buccirosso, Giancarlo Commare, Ninni Bruschetta, Violante Placido, Rocco Papaleo.

L’inaugurazione è prevista per sabato 6 gennaio alle ore 21.00 (replica domenica 7 alle ore 17.30) con lo spettacolo «Iliade. Il gioco degli dèi» di Francesco Niccolini, ispirato all’Iliade di Omero con Alessio Boni e la regia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer, con la produzione del «Nuovo Teatro» in coproduzione con «Fondazione Teatro della Toscana», «Fondazione Teatro Donizetti di Bergamo» e «Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia».

A seguire sabato 27 (ore 21.00) e domenica 28 gennaio (ore 17.30) lo spettacolo «1984» di George Orwell (dal suo quinto romanzo, incentrato sulle conseguenze del totalitarismo, sulla repressione delle libertà) con Giancarlo Commare, Violante Placido e Ninni Bruschetta per la regia di Giancarlo Nicoletti, prodotto da «GoldenArt Production»; sabato 3 (ore 21.00) e domenica 4 febbraio (ore 17.30) andrà in scena il testo della scrittrice americana Marsha Norman, vincitrice del prestigioso “Premio Pulitzer per la drammaturgia” nel 1983 e autrice del testo «Buonanotte, mamma» che sarà messo in scena da due grandi attrici come Marina Confalone e Mariangela D’Abbraccio e la regia di Francesco Tavassi, prodotto dal «Teatro Stabile d’Abruzzo» in collaborazione con «Stefano Francioni Produzioni»; sabato 17 (ore 21.00) e domenica 18 febbraio (ore 17.30) andrà in scena lo spettacolo «Amanti» scritto e diretto da Ivan Cotroneo, prodotto dal «Teatro Diana», interpretato da Massimiliano Gallo, attore tra i più amati del panorama nazionale e protagonista al cinema e in televisione con numerose fiction di successo tra cui “Imma Tataranni” in programmazione su Rai Uno.

Il mese di marzo vedrà protagonisti il duo comico Ale & Franz in «Comincium» con la regia di Alberto Ferrari in scena sabato 9 (ore 21.00) e domenica 10 marzo (ore 17.30), prodotto da «Enfi Teatro»; una Prima nazionale, in programma sabato 23 (ore 21.00) e domenica 24 marzo (ore 17.30) con lo spettacolo «I turni» scritto e diretto dalla regista Cristina Comencini, interpretato dalle note attrici Francesca Inaudi e Nancy Brilli, prodotto da «Enfi Teatro»; l’attore e regista Carlo Buccirosso, altro volto molto noto al pubblico, sarà il protagonista assoluto dello spettacolo «Il vedovo allegro» (sabato 13 aprile, ore 21 e domenica 14 aprile, ore 17.30) prodotto da «Ente Teatro Cronaca» e «A.G. Spettacoli». Lo spettacolo «Le memorie di Ivan Karamazov» di Fëdor Dostoevskij «Le memorie di Ivan Karamazov» di Fëdor Dostoevskij vedrà il ritorno al Marrucino di Umberto Orsini, uno dei mostri sacri del teatro italiano, per la regia di Luca Micheletti, prodotto dalla «Compagnia Umberto Orsini» (sabato 20 aprile alle ore 21 e domenica 21, ore 17.30).

La stagione di prosa si chiuderà con l’appuntamento “Il Cinema incontra il Teatro”, che vedrà la partecipazione di Rocco Papaleo, autore e protagonista di “Divertissment” con la regia di Valter Lupo e prodotto da Stefano Francioni, per un doppio appuntamento nella giornata di sabato 4 maggio (ore 17.30, turno B) e (ore 21.00, turno A). Confermato l’appuntamento della domenica alle ore 12 con l’«Incontro con gli Artisti».



"La Stagione di Prosa del 2024 è caratterizzata dalla presenza di grandi artisti e da un profilo culturale di alto livello che offrirà al pubblico spettacoli di vario genere, dal dramma alla commedia, tratti dai grandi autori del passato e dagli scrittori contemporanei, onorando la centralità del nostro Teatro nel panorama culturale regionale e non solo» - ha dichiarato Giustino Angeloni, presidente della deputazione teatrale Teatro Marrucino - sono convinto che la nuova stagione di Prosa, come già accaduto nelle ultime edizioni, troverà il consenso del pubblico affezionato e riuscirà ad accogliere anche le nuove generazioni".

Dopo il successo registrato nelle ultime due edizioni della prosa firmate dal maestro Cavuti, con la presenza di artisti come Lino Guanciale, Lello Arena, Alessandro Preziosi, Ambra Angiolini, Michele Placido, Luca Argentero, il programma della “Stagione di Prosa” 2024 si preannuncia entusiasmante con la partecipazione di alcuni tra i più grandi interpreti del teatro italiano e la presenza di artisti molto amati dalle nuove generazioni.

"Una sorta di inesauribile volontà di rinnovamento attraverso le parole, i colori, le note si manifesterà nelle opere che compongono il programma della Stagione di Prosa del Teatro Marrucino e da cui emergerà la poesia attenta, sensibile, fine e aperta ai grandi voli dell’immaginazione» - ha dichiarato il Maestro Davide Cavuti direttore della Prosa del Teatro Marrucino - «L’auspicio è di continuare sulla strada tracciata negli ultimi due anni, offrendo un programma variegato che possa far avvicinare sempre di più i giovani a Teatro: i capolavori della letteratura accanto ai testi degli autori contemporanei presenteranno uno specchio fedele dei costumi della vita, conferendo alle vicende dei personaggi la naturalezza dei loro tratti luminosi. Come diceva Shakespeare, “noi siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, e nello spazio e nel tempo d’un sogno è raccolta la nostra breve vita”: salviamo lo spazio concesso ai nostri sogni".



"La nuova Stagione di Prosa 2024 del Teatro Marrucino è un’occasione imperdibile per tutti gli amanti del teatro e della cultura. Il cartellone degli spettacoli è ricco e variegato, con proposte che spaziano dalla commedia al dramma, dal classico al contemporaneo, dal musical al teatro civile. Ci saranno ospiti di prestigio del mondo artistico che sapranno coinvolgere e emozionare il pubblico con le loro interpretazioni. Il Teatro Marrucino è un patrimonio culturale della città di Chieti, che vogliamo valorizzare e promuovere come motore dello sviluppo sociale ed economico. La cultura è una risorsa fondamentale per la crescita della nostra comunità, che stimola la creatività, l’innovazione, il dialogo e la partecipazione. Il Teatro Marrucino è uno spazio dove si può vivere la bellezza dell’arte e della convivialità, dove si può respirare la storia e la tradizione della nostra città. Vi aspettiamo numerosi al Teatro Marrucino per vivere insieme una stagione di prosa indimenticabile" – ha dichiarato Diego Ferrara, sindaco di Chieti.

"Il Teatro Marrucino è il fiore all’occhiello della città di Chieti e si conferma anche attraverso questa nuova importante stagione di Prosa un punto di riferimento per l’offerta culturale dell’intera regione Abruzzo. Infatti dopo lo straordinario successo, con numeri record relativamente agli abbonamenti della passata stagione 2023, anche quest’anno grazie al prestigioso cartellone realizzato attraverso la guida artistica del Maestro Davide Cavuti, punta a grandi numeri e ad un riscontro positivo della critica. Quella del 2024 è una stagione che inviterà a riflettere e che saprà divertire con spettacoli che spaziano dal drammatico alla commedia con nomi sia di attori emergenti che di grandi classici del panorama teatrale italiano. Il mio impegno costante e alacre per il Marrucino è volto all’accrescimento sempre di più di punto di riferimento centrale della cultura nella regione Abruzzo e non solo" - ha dichiarato Paolo De Cesare, vicesindaco di Chieti.