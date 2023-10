Il teatro Marrucino si illumina per la Giornata mondiale del malato reumatico

Al via la prima edizione dell’iniziativa “Accendiamo la luce sulle patologie reumatologiche”, promossa dall’Associazione abruzzese malati reumatici “M. Alberti”, in collaborazione con l’Associazione nazionale malati reumatici e con l’Associazione ragazzi con affezioni reumatiche d’Abruzzo.

In occasione della Giornata mondiale del malato reumatico del prossimo 12 ottobre, per sensibilizzare la popolazione sulle patologie reumatologiche e sull’importanza della diagnosi precoce, saranno illuminati i principali monumenti di quattro capoluoghi abruzzesi.

A Chieti, dalle ore 19 di mercoledì 11 ottobre alle ore 6 del 12 ottobre, attraverso un’illuminazione speciale dedicata ai pazienti reumatologici e ai loro caregivers, si potranno ammirare il teatro Marrucino in piazza Valignani Gian Gabriele. A Pescara sarà illuminata la Torre del Comune in Piazza Italia 1; all’Aquila la Fontana luminosa in piazza Battaglione degli Alpini e a Teramo la Fontana dei due leoni in piazza Ercole Vincenzo Orsini.

“Un ringraziamento sentito al Comuni che hanno sostenuto l’iniziativa con impegno e attenzione, facendo sentire ancora una volta la presenza delle istituzioni al fianco dei pazienti affetti da patologie reumatologiche, croniche ed invalidanti - dichiara Fiorella Padovani, presidente dell’Associazione malati reumatici “M. Alberti”.

La partecipazione all’iniziativa “Accendiamo la luce sulle patologie reumatologiche” fa approfondire l’importanza della medicina di genere nelle patologie autoimmuni, in particolar modo nelle artropatie infiammatorie. Il prof. Francesco Cipollone, direttore della Clinica medica dell'ospedale “SS. Annunziata” di Chieti spiega che generalmente queste patologie esordiscono nelle giovani donne in età fertile, anche se possono colpire qualsiasi età dall’infanzia alla terza età, ed è di fondamentale importanza sensibilizzare la popolazione e le Istituzioni verso una diagnosi più precoce possibile.

La dott.ssa Eleonora Celletti, responsabile del Servizio di reumatologia dell'ospedale “SS. Annunziata” Chieti, aggiunge che il ruolo dell’innovazione in campo farmacologico per la gestione della fertilità e della gravidanza ha un risvolto importantissimo in termini sociali. Infatti i nuovi farmaci possono essere somministrati, se necessario, anche durante il tutto il periodo gravidico e l’allattamento garantendo un ottimo profilo di sicurezza per il bambino e la mamma.

"Quando si parla di malattie reumatologiche il pensiero va alle 'malattie dei nonni' - spiega la dott.ssa Luciana Breda, responsabile Uosd Reumatologia pediatrica di Chieti - in realtà migliaia di bambini e ragazzi ogni anno sono colpiti da queste patologie, che rappresentano una delle principali cause di malattia cronica e di invalidità in età pediatrica. Nel nostro Paese sono circa 10.000 i bambini che ogni anno sono colpiti da queste patologie che hanno generalmente un decorso cronico o ricorrente. La più diffusa e più nota è l’artrite idiopatica giovanile (Aig), ma sono compresi anche il lupus eritematoso sistemico, la dermatomiosite giovanile, la sclerodermia sistemica e localizzata, le sindromi autoinfiammatorie come le febbri ricorrenti o l’osteomielite cronica non infettiva, le vasculiti come la malattia di Kawasaki o la porpora di Schönlein-Henoch, l’uveite e molte altre patologie più rare. L'innovazione farmacologica e la diagnosi precoce sono le strategie più efficaci nella loro gestione".

“Le malattie reumatologiche sono la prima causa di invalidità nell'infanzia ed è anche questo aspetto che ci impegnamo quotidianamente nella la tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi affetti da patologie reumatologiche”, dichiara Luigi D’Alessandro, presidente dell’Associazione ragazzi con affezioni reumatiche d’Abruzzo.

“Siamo consapevoli che la prevenzione e la diagnosi precoce sono azioni che funzionano - conclude Padovani – e per questo invitiamo a partecipare alle attività e iniziative come i programmi di screening promosse dall’ Ospedale “S.S. Annunziata” di Chieti”.