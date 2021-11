Buona la prima per il teatro comico d'autore al Marrucino, parola d'ordine "divertimento"

Un successo il debutto del teatro comico d'autore: pienone domenica al Marrucino di Chieti per la commedia "Coppie felicemente infelici", firmata da Claudio Insegno e primo appuntamento della rassegna "Ride bene, chi ride al Marrucino" creata da Marco Iezzi e Federico Perrotta in collaborazione con il teatro di Chieti.

Parola d'ordine: divertimento; ed è proprio all'insegna della risata che il gioiello teatino è tornato a riempirsi di spettatori desiderosi di emozioni e come sottolinea lo stesso Marco Iezzi "è stato bellissimo percepire il sorriso negli occhi delle persone; nel vivere i diversi momenti di una commedia molto piacevole credo che in molti abbiano portato a casa una piccola analisi del sè questa sera. Sul palco un cast eccezionale: ringrazio Federico Perrotta per la divertente collaborazione, tutti coloro che lavorano alla buona riuscita di questi appuntamenti con lo spettacolo e lo stesso Teatro Marrucino; non posso non ringraziare il pubblico perchè non ha mai smesso di credere nello spettacolo dal vivo".

Ad animare la scena: Federico Perrotta e Valentina Olla che rafforzano il matrimonio artistico con Claudio Insegno e Sabrina Pellegrino, alla quale affidano anche la scrittura del progetto e gli attori Marco D'Angelo e Giulia Perini; scene e costumi di Graziella Pera, il disegno luci di Marco Laudando; fonica a cura di Marco De Angelis.

Il secondo appuntamento sarà domenica 19 dicembre con Ciao Signò, uno spettacolo divertente e ricco di sketch amatissimi del repertorio di Marco Marzocca.

La rassegna "Ride bene chi ride al Marrucino" gode dell'appoggio di tutti i club Kiwanis della Divisione 11 Abruzzo – Puglia per la raccolta fondi in favore dell'Anffas di Chieti.