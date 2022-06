'Teate Rivive Emozionando': un'estate alla scoperta delle ricchezze storiche, artistiche e culturali della città

Visite guidate alle terme romane e nei due musei archeologici nazionali, degustazioni, concerti, sconti e l’agognato parcheggio in centro città: tutto questo è Teate Rivive Emozionando (TRE), il format alla scoperta di cultura, enogastronomia e shopping con tre percorsi esperienziali che uniscono le diverse anime della città.

La seconda edizione dell'iniziativa ideata dalla Confesercenti provinciale di Chieti, in collaborazione con Comune di Chieti, Riviera del sole, Hosting virtuale e Camera di commercio di Chieti Pescara è stata presentata questa mattina al museo d’arte “Barbella”.

Il primo evento è sabato 25 giugno con l’itinerario dedicato alle terme romane, il 2 luglio sarà invece la volta di un viaggio alla scoperta dei templi dell’acropoli della Civitella, mentre il terzo itinerario è previsto sabato 9 luglio con la visita al museo archeologico di Villa Frigerj. Altri appuntamenti saranno calendarizzati fra luglio e agosto, in concomitanza con il festival Chieti classica.

Anche la musica, infatti, sarà protagonista di Teate Rivive Emozionando con un concerto a cura dell’accademia “Music and Art International” del M° Giuliano Mazzoccante al termine di ogni tour. Ogni evento comprende anche il parcheggio in via Papa Giovanni XXIII o piazza Garibaldi (che verrà comunicato in fase di iscrizione) l’ingresso al museo (dove previsto), la visita guidata, l’aperitivo cenato, altri omaggi e scontistiche.

"È un'iniziativa davvero meritevole per la promozione turistica del territorio e la valorizzazione del suo patrimonio culturale. Come amministratori ci saremo e faremo la nostra parte” ha esordito il vicesindaco Paolo De Cesare.

"Con questo progetto – ha aggiunto Lido Legnini, direttore Confesercenti Abruzzo – abbiamo aperto la strada della promozione turistica del territorio costruendo quella rete di relazioni necessaria per andare tutti nella stessa direzione”.

Il progetto è stato presentato recentemente alla Borsa internazionale del turismo di Milano e si prepara a replicare il tutto esaurito degli appuntamenti del 2021, con 300 partecipanti in cinque eventi.

Tutti i tour di TRE si svolgono lungo una linea immaginaria che unisce i principali luoghi di interesse del centro storico, coinvolgendo le attività commerciali e ricettive che sono parte integrante dell’intera esperienza.

Per prenotarsi agli appuntamenti si può consultare il sito www.teate.events